Najnovšie dáta ukazujú prehlbujúcu sa „blbú náladu“ v eurozóne, najmä v Nemecku. Najnovší nemecký prieskum IFO potvrdil horší než očakávaný pokles v hodnotení súčasnej situácie, ktoré sa znížilo na 91,3 z 93,7 v júni (očakávania boli pritom na hodnote 93,0). Prognózy ohľadne budúcnosti sú o niečo pozitívnejšie, ako sa očakávalo, a to na úrovni 83,5 oproti očakávaným 83,4. Je to ale stále pokles v porovnaní s revidovanou hodnotou na úrovni 83,8 v júni.

Možno ešte horšou správou sú údaje štvrťročného prieskumu bankových úverov Európskej centrálnej banky, ktoré ukázali rekordný pokles dopytu po podnikových úveroch. Ten je dokonca najnižší od roku 2003, kedy sa začal prieskum zverejňovať. Dopyt po hypotékach a spotrebiteľských úveroch tiež klesol. Približne 14 percent bánk ďalej sprísnilo úverové štandardy, kým v prvom štvrťroku to bolo 27 percent, pričom banky zaznamenali zhoršený prístup k financovaniu.

V reakcii na tieto správy sa euro miestami obchodovalo mierne nižšie pri nových miestnych minimách. Nie je žiadnym tajomstvom, že ECB v poslednom čase stiahla svoje jastrabie pazúry a očakávania týkajúce sa budúcnosti v porovnaní s USA rapídne klesli. Rozpätie výnosov očakávaných o dva roky v EÚ a USA je takmer na najnižšej úrovni od novembra. Parita 10-ročných nemeckých a amerických výnosov sa tiež blíži k svojim tohtoročným minimám. Napriek tomu to kurzom EUR/USD pohlo iba mierne.

Prečo nie je kurz nižšie? Nie je to len o rozdieloch v úrokových sadzbách, ale hlavne o faktoroch, akými sú sentiment a „dolárový úsmev“ uprostred ktorého sa trhy nachádzajú. Je to paradigma, ktorá naznačuje, že pokiaľ Fed nebude na vojnovej ceste so sprísňovaním menovej politiky a trhy sú vo všeobecnosti spokojné, americký dolár má len malú šancu na rely. K tomu, aby sme dosiahli obrat v kurze EUR/USD a vrátili sa späť pod úroveň 1,1000, pravdepodobne potrebujeme vidieť rozhodnejší obrat smerom k nižšiemu rizikovému sentimentu.

John Hardy John Hardy nastúpil do Saxo v roku 2002 a od októbra 2007 je vedúcim devízovej stratégie. Zameriava sa na poskytovanie stratégií a analýz na menovom trhu, ako ho definujú fundamenty, zmeny v makroekonomických témach a technický vývoj. Hardy získal za svoju prácu niekoľko ocenení a bol vyhlásený za najúspešnejšieho 12-mesačného prognostika za rok 2015 spomedzi viac ako 30 pravidelných prispievateľov FX Week. Jeho stĺpček o devízovom trhu je často citovaný a je pravidelným hosťom a komentátorom v televízii, vrátane CNBC a Bloomberg.