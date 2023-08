Minulý štvrťrok dodali 15 výrobcovia áut do sveta celkovo 1,54 milióna batériových elektromobilov, čo bol nový rekord. Tých „behá“ po cestách od začiatku 2020 už celkovo viac ako 10 miliónov. Podiel Tesly na trhu klesol z odhadovaných 67 percent v 1. štvrťroku 2020 na približne 30 percent v 2. štvrťroku 2023, čo je na rovnakej úrovni ako vlani. Takmer tretinový podiel na trhu je rozhodne zaujímavé číslo, keďže je to zhruba trojnásobok súčasného globálneho podielu Toyoty.

Kombinovaná trhová hodnota 22 najväčších výrobcov automobilov na svete (výrobcovia elektrických vozidiel a výrobcovia áut so spaľovacích motorom) vzrástla na dnešných 1,9 bilióna USD z 0,7 bilióna USD v decembri 2015, čím prekonala rast globálnej výroby automobilov za rovnaké obdobie. Naznačuje to, že investori stále počítajú s tým, že marža batériových áut bude v budúcnosti vyššia ako je marža spaľovacích áut. Tento predpoklad je zároveň stále jedným z najväčších kľúčových rizík pre investorov do Tesly a ďalších výrobcov elektromobilov.

Zdroj: Saxo Bank Trhová hodnota výrobcov batériových vs. automobilov so spaľovacím motorom v USD

Kumulatívny počet batériových áut v objeme 10,3 milióna znižuje dopyt po rope o 0,28 mil. barelov za deň. Kľúčovým inflexným bodom pre trh s ropou bude, keď ročné zníženie dopytu po rope pochádzajúce z nových batériových elektromobilov dosiahne 1 Mb/deň, čo je zhruba odhadovaný ročný nárast dopytu po rope. Súčasný 12-mesačný kĺzavý pokles dopytu po rope kvôli novým batériovým autám dosahuje úroveň okolo 0,14 Mb/deň, čo by znamenalo, že dopyt po rope dosiahne svoj vrchol zhruba o 3-4 roky.

Tento vývoj sa odzrkadľuje aj na akciách Tesly. Tesla má za sebou skvelý rok v porovnaní s očakávaniami z úvodu roka, kedy sa rozozneli sirény ohlasujúce pravdepodobnú recesiu kvôli rastu úrokových sadzieb. Hoci jej akcie klesli z júlových maxím na úrovni 300 USD o viac ako 20 percent, stále sú o neuveriteľných 89 percent vyššie ako pred rokom. Keďže Tesla je stále vnímaná skôr ako technologická spoločnosť, než automobilka, akcie Tesly sa zviezli na tohtoročnej AI technologickej rally. Pomohlo tomu aj pokračujúce vysoké tempo rastu predaja elektrických vozidiel.

Zdroj: Saxo Bank Cena akcií Tesly

Akciám Tesly pomohlo agresívne znižovanie cien začiatkom roka. Za znižovaním cien stáli pravdepodobne dva hlavné faktory. Prvým je cena uhličitanu lítneho v Číne, ktorá rapídne klesala, čím sa znížili náklady na lítium-iónové batérie. Druhým sú vyššie úrokové sadzby na pôžičky na nové autá (okolo 7,5 – 8 percent v porovnaní s dlhodobým priemerom 5percent) ktoré znížili dopyt, čo spôsobilo nárast zásob v Tesle. Následne sa rozbehol hype okolo umelej inteligencie a prišli dohody s ďalšími výrobcami automobilov, aby prijali ich technológiu nabíjania ako priemyselný štandard, čo sa tiež pozitívne premietlo do cien akcií.

Zdroj: Saxo Bank Cena uhličitanu lítneho v Číne

Nedávny pokles akcií Tesly spôsobil výhľad, že úrokové sadzby naďalej zostanú vysoké, čo bude naďalej znižovať dopyt po autách a tiež hrozba, že globálna ekonomika vstupuje do prostredia stagflácie, čo bude zlé pre cyklické sektory, vrátane automobilového. Aj problémy čínskej ekonomiky sú pre Teslu zlou správou, pretože čínsky trh je pre elektromobilitu dôležitý. Tesla len za tri dno oznámila hneď dve zníženia cien v Číne a hoci to môže signalizovať dôveru v to, že ceny uhličitanu lítneho majú opäť klesnúť, môže to byť rovnako aj znakom toho, že čínsky trh je slabší, ako sa odhadovalo, alebo že konkurencia naberá na sile. V každom prípade marže zostávajú nízke už od 1. štvrťroka 2022, keď hrubá marža a EBITDA marža dosiahli 29,1 a 23,9 percenta v porovnaní s 18,2 a 14,3 percentami v 2. štvrťroku 2023.

Peter Garnry Peter Garnry, pôvodom z Dánska, pracuje ako hlavný akciový stratég Saxo Bank. V roku 2007 absolvoval Copenhagen Business School. Peter je autorom článkov o aktuálnom dianí na amerických a európskych trhoch. Pravidelne vydáva tiež strategické investičné správy. Ako komentátor vystupuje na televíznych staniciach vrátane CNBC alebo Bloomberg