Cena zlata v priebehu februára zaznamenala zaujímavý vývoj. Najprv cena pomerne výrazne klesala, aby sa následne otočila k rastu. Podmienky na trhu naznačujú, že aj napriek výkyvom by cena tohto vzácneho kovu v aktuálnom roku mohla ísť nahor.

Zlato zareagovalo na zvýšenie sadzieb najprv poklesom a následne prišiel rast

Zlato od 9. februára počas troch týždňov v rade klesalo na hodnote. Dôvod cenového oslabovania bol prozaický: všeobecne sa čakalo na oznámenie o zvyšovaní úrokových sadzieb. Ceny zlata poklesli z deväťmesačného maxima, na ktoré sa dostaly úvodom roka, kvôli tomu, že Federálny rezervný systém (FED) mal naďalej hneď niekoľko dôvodov na pokračujúce zvyšovanie sadzieb.

Situácia na americkom trhu zďaleka nie je stabilizovaná. V krajine je aj naďalej vysoká inflácia, tým pádom pokračuje aj tlak na zvyšovanie miezd a takisto cien tovarov a služieb. To sú dva silné dôvody, prečo FED opäť zvýšil sadzby, tentoraz o 0,25 percentuálneho bodu. Aktuálna sadzba federálnych fondov je nastavená ako rozpätie 4,5 - 4,75 percenta.

Všeobecne platí, že čím sú vyššie úrokové sadzby, tým výraznejšie sú náklady na držanie aktív ako napríklad zlato. Tento vývoj bolo jasne vidieť v priebehu roka 2022 s poklesom ceny zlata pri postupnom, výraznom zvyšovaní úrokových sadzieb.

Aktuálne však vidíme na trhu opačný scenár: v posledný februárový deň sa cena zlata odrazila od zatiaľ posledného, februárového dna a začala stúpať. Za uplynulý týždeň zlato posilnilo o 2,5 percenta.

Samozrejme, na tento vývoj sa investori vždy pozerajú z dvoch uhlov pohľadu: inak ho vnímajú všetci tí, čo preferujú nákup a držanie zlata na dlhé obdobie, a inak zase investori zameraní na intenzívne obchodovanie (trading) na trhu.

Pre drobných investorov je v prípade zlata zásadné vyjasniť si najskôr cieľ a až následne sledovať komoditný trh, geopolitické zmeny a aj ďalšie udalosti, ktoré spôsobujú rast alebo pokles cien. Logicky, pri obchodovaní ide o úlohu náročnú najmä na čas, avšak kto sa do nej pustí a téme sa analyticky venuje, má šancu na raste cien komodít (a to aj vrátane zlata) zarobiť.

Nižšia ťažba znamená tlak na rast ceny

Ako vyzerá perspektíva vývoja ceny zlata? Aj napriek vysokej inflácii v princípe pozitívne. Reč je o trhu ponuky. Firma Gold Fields, čo je jedna z popredných ťažobných spoločností s baňami na zlato v Južnej Afrike, nedávno zverejnila informáciu, že tento rok bude jej produkcia zlata nižšia. Konkrétnym dôvodom je trojmesačné oneskorenie v novom ťažobnom projekte Salares Notre v Čile. Ten mal zaťaž ťažiť rudu už v prvom štvrťroku 2023, avšak termín sa najskôr posunul na druhý kvartál a aktuálne firma „cieli“ na posledný kvartál 2023.

Zdroj: Trading Economics Pohyb ceny zlata za posledných 5 rokov

Aj keď je Gold Fields len jedna z viacerých ťažiarskych firiem, zároveň ide o päťku medzi producentmi zlata na celom svete. Vyššie spomenutý impulz má preto potenciál dostať cenu zlata do rastu a udržať ju nejaký čas v rastovej krivke. S dodatočnou ťažbou zlata totiž trhy kalkulovali.

Celkovo sa aktuálne očakáva, že ťažba zlata by pre rok 2023 mohla byť v intervale od 2,25 do 2,3 milióna uncí, čo by bol jasný pokles z úrovne z 2,4 milióna v roku 2022. Bude ešte zaujímavé sledovať, ako sa v reáli bude vyvíjať ťažba v ďalších ťažiarskych firmách, či budú štáty smerovať k spomaleniu ekonomiky a ako na to budú reagovať najsilnejšie centrálne banky sveta.

Lucia Žárska Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.