Kým na Slovensku vyrobila najväčšia zdravotná poisťovňa v minulom roku rekordnú hospodársku stratu, v Spojených štátoch sme svedkami pravého opaku. Globálnemu rebríčku firiem s najvyššou trhovou hodnotou v sektore zdravotníctva a zdravotných služieb dominuje práve najväčšia zdravotná poisťovňa.

Konkrétne má severoamerická zdravotná poisťovňa UnitedHealth Group (UNH) aktuálne vyššiu trhovú hodnotu ako najväčšie farmaceutické spoločnosti Johnson & Johnson, AstraZeneca či Pfizer. Prirodzene, medzi slovenským a americkým trhom zdravotného poistenia sú zásadné rozdiely. To však nič nemení na tom, že zdravotná poisťovňa UnitedHealth Group dokáže efektívne zastrešovať komplexný zákaznícky servis pre pacientov a obstarávať zdravotnú starostlivosť tak, že neustále zvyšuje tržby a ziskovosť.

Zdravotná poisťovňa, ktorá dlhodobo rastie

Pozrime sa bližšie na dáta poisťovne UnitedHealth Group. Jej trhová kapitalizácia dosahuje momentálne 451,31 miliardy dolárov, pričom po zverejnení hospodárskych výsledkov za druhý kvartál 2023 nedávno jej akcie narástli o 7,2 percenta. Samotné výsledky (opäť raz) prekonali očakávania: tržby poisťovne narástli o 16 percent na 92,9 miliardy dolárov, pričom analytici čakali 90,6 miliardy dolárov.

V prípade najnovších výsledkov UNH nejde o výkyv, ale dlhodobý rastový trend. To dokladuje aj vývoj ceny akcií: za posledných 5 rokov akcie narástli celkovo o 87,42 percenta. Ak sa pozrieme hlbšie do histórie, vytrvalý rastový trend môžeme sledovať už od momentu vstupu na burzu. Bolo to v roku 1984 a odvtedy akcie UNH v hodnote narástli o astronomických 334 831 percent.

Nebolo teda žiadnym prekvapením, keď investori aj na výsledky za druhý štvrťrok 2023 zareagovali silnejším nákupom akcií.

Zdroj: Tradingview Pohyb ceny akcií firmy UnitedHealth Group za posledných 5 rokov

Na UNH vsádza aj veľká investičná skupina BlackRock. V jej ETF fondoch „iShares“ patrí akciám UNH prvá pozícia s podielom 22,2 percenta. Tieto ETF fondy sa špecializujú na amerických poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, diagnostiky a špecializovanej liečby. Opäť ďalší dôkaz, že trhy sú presvedčené o pokračovaní úspešného rozvoja poisťovne.

Drahá zdravotná starostlivosť generuje vysoké príjmy

Ak sa pozrieme na túto najväčšiu americkú zdravotnú poisťovňu bližšie, vidíme skutočného giganta nielen v kategórii trhovej kapitalizácie, tržieb a zisku, ale aj poistného kmeňa. Poisťovňa sa totiž stará o obrovskú skupinu 70 miliónov poistencov v USA a štátoch Latinskej Ameriky. Poisťovňa má zakontrahovaných 1,3 milióna lekárov a 6 500 nemocníc. K týmto číslam sa poisťovňa dostala postupným rozvojom a akvizíciami od založenia v roku 1977, a to nielen v USA, ale aj v Latinskej Amerike. Dnes je UnitedHealth Group skutočný gigant zahŕňajúci aj mnoho menších poisťovní s celkovo 125-tisícmi zamestnancov.

Ak je reč o výsledkoch, je dôležité spomenúť, že okrem „bežnej“ agendy poisťovne v posledných rokoch

zásadne zlepšuje výsledky aj divízia Optum, ktorá aj v druhom štvrťroku 2023 vykázala dvojciferné zisky. Optum sa zameriava na koordináciu starostlivosti o pacientov, zlepšovanie cenovej dostupnosti lekárskej starostlivosti, analýzy trendov nákladovosti a vôbec zabezpečovanie celkovej plynulosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pri téme finančnej kondície a prínose zdravotných poisťovní by niekto mohol namietať, že americký trh zdravotného poistenia je skutočne špecifický. Nie je totiž postavený na verejnom povinnom systéme, ktorý je typický pre Európu, ale na individuálnom poistení. V USA má zdravotné poistenie ako pracovný benefit len niekoľko najsilnejších firiem a inak si drahé poistenie v plnom rozsahu môže dovoliť len človek s vysoko nadpriemerným príjmom. Aj to je dôvod rastúcich príjmov poisťovní, ako aj dostatku peňazí pre zdravotnícky systém vrátane štedrého odmeňovania lekárov. To však nič nemení na tom, že vo vysoko konkurenčnom prostredí sa poisťovni UnitedHealth Group podarilo v tomto prostredí narásť na najväčšieho hráča a navyše preniesť funkčný model aj do ďalších krajín kontinentu. Prirodzene, zmena legislatívneho prostredia by postavila všetky poisťovne pred novú situáciu a nenechala by im inú možnosť, len sa prispôsobiť novej situácii. Zatiaľ to však na zmeny v USA nevyzerá: Obamacare – revolučná zdravotnícka reforma demokratického prezidenta Baracka Obamu s povinným poistením – sa do praxe nedostala. To však neznamená, že podobná zmena nemôže niekedy v budúcnosti prísť. V každom prípade, do tohto momentu bude môcť UnitedHealth Group pokračovať vo svojom biznis modeli, a tým pádom aj (pravdepodobne) v nových, rekordných výsledkoch.

Peter Svoreň Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch