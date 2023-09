Konkurencia v oblasti batériových elektrických vozidiel ďalej rastie. Tesla v piatok ohlásia ďalšie zníženie cien v Číne a víkendový mníchovský autosalón predstavil ďalšie elektrické novinky od BMW a Mercedes. Okrem toho už 18. septembra sa Ferrari pripojí k prestížnemu indexu eurO STOXX 50.

Súťaž v elektromobilite sa stupňuje znížením cien a novým radom elektromobilov Mercedes

Globálny automobilový priemysel sa mení a výrobcovia automobilov robia všetko pre to, aby dohnali vedúce postavenie spoločnosti Tesla v oblasti batériových elektrických vozidiel. Tá opäť znížila ceny svojich áut v Číne a to už druhýkrát za dva týždne. Naznačuje to zvýšenú konkurenciu zo strany miestnych výrobcov automobilov. Predaj osobných áut v Číne je stále pod maximom z prelomu rokov 2017 a 2018, čo potvrdzuje, že trh dozrel a rýchly 30- až 40-ročný rast áut sa skončil.

Zdroj: Saxo Bank Cena akcií Tesla

Okrem intenzívnej konkurencie z radov čínskych elektromobilov sa na víkendovom autosalóne v Mníchove pripomenuli aj tradiční hráči. Mercedes tu predstavil svoj nový sedan CLA, ktorý je tesne pred spustením sériovej výroby a ktorý má byť schopný prejsť viac ako 750 kilometrov na jedno nabitie. Tým prekoná najnovšiu Teslu Model 3. BMW tiež predstavilo nové modely elektrických vozidiel. Mercedes aj BMW posilňujú svoju elektro prítomnosť v luxusnom segmente, ktorý zatiaľ intenzívna cenová vojna nezasiahla. Tá sa zatiaľ odohráva v masovom segmente, kde patrí aj Model 3 od Tesly. Pre akcionárov Tesly bude kľúčové sledovať v nasledujúcich štvrťrokoch vývoj marží a trhového podielu firmy. Tesla mala v minulom roku zhruba 32 percentný podiel na trhu s elektrickými vozidlami na batérie. Ten si nateraz dokázala obhájiť, ale ak by sa to v budúcom roku zmenilo, mohlo by to zvrátiť aj osud ceny jej akcií.

Zdroj: Bloomberg, Saxo Bank Podiel Tesly na globálnom trhu s batériovými elektrickými vozidlami

Ferrari sa pridalo k eurO STOXX 50 a Novo Nordisk sa stáva najhodnotnejšou európskou spoločnosťou

Spoločnosť Qontigo (súčasť trhu cenných papierov Deutsche Börse a vlastník indexu eurO STOXX 50) v piatok oznámila, že Ferrari a spoločnosť Saint Gobain sa pridajú do indexu eurO STOXX 50 a to s účinnosťou od 18. septembra 2023. Nahradia tak v indexe spoločnosti Vonovia a CRH. Vstup Ferrari do najprestížnejšieho benchmarku akciového trhu predstavuje vrchol jeho hviezdneho ťaženia od IPO v roku 2016 s 12-mesačnými kĺzavými tržbami na úrovni 5,5 miliardy eur v porovnaní s 3,1 miliardy eur dosiahnutými vo fiškálnom roku 2016. Kĺzavá hodnota 12-mesačnej EBITDA dosahuje 2 miliardy eur v porovnaní s 874 mil. eur vo fiškálnom roku 2016, čo poukazuje na silný rast na trhu s luxusnými automobilmi v kategórii ultra-high-end.

