Ikonická značka Apple to opäť dokázala. Po prvenstve v prekonaní biliónovej trhovej kapitalizácie v polovici roku 2018 je Apple opäť prvou firmou, ktorá sa v hodnote všetkých akcií v obehu prešvihla cez hranicu 3 bilióny dolárov. Medzi týmito dvoma métami si táto najhodnotnejšia firma sveta dala takpovediac pauzu, keď jej prvenstvo na 2-biliónovej hranici zobral saudský ropný gigant Saudi Aramco. Trojbiliónovú métu mal Apple na dosah už pred vyše rokom, ale nedosiahol ju. Avšak teraz, takpovediac na druhý pokus, firma v trhovej kapitalizácii opäť prekonala všetky hranice.

Na druhý pokus

Ako sa rodil tento excelentný výsledok? Už začiatkom roka 2022 akcie Apple počas niekoľkých hodín obchodovania prekonali trojbiliónovú hranicu, avšak firma nakoniec zavrela denné obchodovanie na nižšej hodnote. A následne prišlo jedno z najhorších období pre technologické akcie, čo znamenalo pokles akcií a valuácie hlboko pod trojbiliónovú hranicu. Nový pokus prišiel po roku a pol a bol úspešný. Akcie Apple 30. júna narástli o 2,31 percenta na 193,97 dolárov, čo stačilo na to, aby trhová kapitalizácia v daný deň dosiahla novú historickú hranicu 3,05 bilióna dolárov.

Apple si dlhodobo drží titul najhodnotnejšej spoločnosti sveta. Druhé miesto v aktuálnom rebríčku patrí ďalšej technologickej firme - Microsoft - a trojkou v celkovej hodnote je obrovská štátna firma ťažiaca ropu a zemný plyn v Saudskej Arábii - Saudi Aramco. Ďalšie miesta v desiatke najväčších firiem v kapitalizácii potom dopĺňajú Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway, Meta Platforms a TSMC.

Trhy Apple veria

Rok 2022 bol pre technologický segment skutočne ťažký, keď IT firmy utrpeli výrazne vyššie straty ako zvyšok trhu. Príčin, prečo sa tak stalo, bolo viacero, medzi nimi výraznou mierou vyčnievali problémy v dodávateľskom reťazci. Avšak od úvodu decembra 2022 do polovice tohto roka narástla cena akcií Apple o 49 percent, čo v trhovej kapitalizácii predstavovalo plus vo výške 900 miliárd dolárov.

Ak sa pozrieme len na rok 2023, rastové plus je ešte výraznejšie, konkrétne akcie Apple za posledných 6 mesiacov posilnili o vyše 52 percent. Tento masívny rast je nielen reakciou na opätovný príchod optimizmu na trhy a očakávania štartu býčieho trhu, ale primárne investori vo výraznom raste ohodnotili aktuálne výsledky a inovácie, ktoré Apple predstavil a ktorých vývoj avizuje. Plus pri celom sektore sa prejavuje dosah výraznej vlny optimizmu spojenej s umelou inteligenciou.

S AI napredujú primárne giganti ako Microsoft, Alphabet a Meta Platforms. Samotný Apple v oblasti umelej inteligencii zatiaľ veľa vody nenamútil, firma sa vo veľkom sústredí na vlastné produktové inovácie, konkrétne aktuálne na headset pre zmiešanú realitu Vision Pro. A trhy firme veria, že opäť udrie klinec po hlavičke. Veľký optimizmus investorov nezakalili ani posledné finančné výsledky, ktoré boli síce slušné, avšak zďaleka nie oslnivé.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosť Apple za posledných päť rokov

Obdivuhodná história inovácií

Ak sa hovorí v technologickom svete o ikonách, Apple je rozhodne tou najväčšou. Firma vznikla už 1. apríla 1976 v Los Altos v Kalifornii a pri jej začiatkoch stála trojica Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne. V úvodných rokoch, kedy osobné počítače boli hudbou vzdialenej budúcnosti a ponúkané technológie stáli obrovské peniaze, trhová kapitalizácia rástla len veľmi pomaly. Apple dosiahol prvých päť miliárd v trhovej kapitalizácii až v roku 2000.

Avšak od tohto času nastúpil na cestu raketového rastu. Prvý revolučný produkt, ktorý absolútne zmenil technologický svet, bol v roku 2001 prehrávač iPod. Na jeho filozofiu Apple nadviazal v roku 2007 rodinou telefónov iPhone s dotykovým displejom a internetom. Tým, že iPhone softvérovo nadväzoval na úspešný iPod, vytvoril sa základ komunity s prenosnou technikou so znakom ohryznutého jablka.

Do tejto rodiny v roku 2010 pribudol tablet iPad a v roku 2015 prišli na scénu inteligentné hodinky iWatch a prevratné slúchadlá AirPods. Ešte v predpandemickom období Apple stihol prísť s ultratenkými notebookmi Apple a následne s Macbookmi s revolučným čipom M1. Aktuálne sa Apple sústreďuje na náhlavnú súpravu pre virtuálnu realitu Vision Pro.

Značka Apple má naďalej veľké ambície a plány. Jej obrovskou výhodou je široká fanúšikovská základňa, ktorá siaha vždy po produktoch s „odhryznutým jabĺčkom“ a zostáva verná celému ekosystému produktov Apple. To je základ, na ktorom Apple postavil svoju jedinečnú trhovú pozíciu a aj keď konkurencia rozhodne nespí, táto stratégia naďalej výborne funguje. Ak Apple nešliapne viacerými novinkami úplne vedľa a nebude čeliť odchodu časti svojej základe na iné platformy, má najlepšie karty na to, aby jeho akcie naďalej rástli na hodnote.

Matúš Mahút Analytik spoločnosti InvestaGO. Úspešne ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom dvoch kníh vo vydavateľstve Tatran. Od roku 2022 sa venuje aj písaniu zo sveta financií a vo svojich článkoch približuje novinky z technologického, automobilového a herného priemyslu. Vo svojich finančných analýzach sa snaží témy vysvetľovať zrozumiteľne a živo, aby sa čitateľ čo najjednoduchšie oboznámil s najnovším vývojom na trhoch.