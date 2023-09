Jeseň je pre priaznivcov značky Apple, ale minimálne v rovnakej miere aj pre investorov, absolútne kľúčové obdobie. Apple každoročne predstavuje produkty, ktoré sa chystá uvádzať na trh. Aj tento rok všetci netrpezlivo očakávajú nové informácie od najväčšej technologickej firmy sveta. Z avizovaných noviniek je nepochybne stredobodom pozornosti nový smartfón iPhone 15.

Počet predobjednávok je sľubný

Apple si v posledných mesiacoch prechádzal čiastočnou korekciou ceny akcií. Všeobecne sa očakáva, že uvedením iPhone 15 sa trh tento trend otočí. Naznačujú to čísla predobjednávok, ktoré podľa analýzy poradenskej spoločnosti Wedbush vzrástli o 10 percent až 12 percent v porovnaní s jeho predchodcom iPhone 14 v rovnakej časti roka. Analytik Daniel Ives na základe týchto údajov aj informácií, ktoré potvrdili stabilitu dodávateľského reťazca od výroby v Ázii po dodávku na kľúčové západné trhy, predpovedá počiatočný objem predajov okolo 85 miliónov kusov. Pritom ale nevylučuje ani atakovanie hranice 90 miliónov. A to aj preto, že uvedenie noviniek Apple býva tradične dobre načasované pre využitie v koncoročných akciách telco operátorov.

Podľa analýzy firmy Wedbush by mal byť najvyšší záujem o modely iPhone 15 Pro a Pro Max s vyššou cenou. Tú analytici odhadujú na 925 dolárov, čo by bol nárast o približne 100 dolárov voči priemeru predajných cien posledných 15 mesiacov. Na druhej strane, silný dopyt presahujúci výrobné kapacity by mohol viesť k oneskoreniu dodávok telefónov iPhone 15 Pro Max v niekoľkých krajinách vrátane Spojených štátov. Opačný názor má však analytik spoločnosti Mizuho Jordan Klein. Konkrétne nie je zďaleka taký optimistický v otázke počtu predajov nového modelu v úvodných mesiacoch, aj keď úplne nerozporuje, že v prospech dobrého odbyt modelu iPhone 15 hovoria viaceré pozitívne indikátory.

Vision Pro Headset s novu kvalitou zvuku

Apple nedávno predstavil headset s názvom Vision Pro, ktorý má ambíciu byť priekopníkom v takzvanom bezstratovom (lossless) zvuku. To je nová funkcia, ktorá mimochodom nie je súčasťou iPhone 15, iPad a ani Apple TV 4K. Headset Vision Pro, ktorý je v predaji za prémiových 3 499 dolárov, využíva nový, ešte nezverejnený bezdrôtový protokol vyvinutý spoločnosťou Apple na báze čipu H2, ktorý je prítomný napríklad aj v AirPods Pro 2. Avšak práve nekompatibilita s „lossless“ zvukom je pre nový iPhone 15, ale aj pre iPad aj Apple TV 4K jednoznačne hendikepom.

Paralelne s predstavením Vision Pro prišiel Apple aj s vynovenou verziou slúchadiel AirPods Pro druhej generácie. Slúchadlá majú vylepšenú odolnosť proti prachu a nabíjací konektor USB-C namiesto doteraz typického Apple „lightning“ portu. Kým kvalita zvuku zostáva na rovnakej úrovni ako u predchodcu, AirPods Pro 2 sa dajú nabíjať priamo z iPhonu, čo predtým nebolo možné. Nové slúchadlá navyše podporujú „lossless“ zvuk.

Apple má obrovského priaznivca v osobe Warrena Buffetta

Apple má veľkého podporovateľa v osobe generálneho riaditeľa Berkshire Hathaway, legendárneho „veštca z Omahy“ Warrena Buffetta. Ako naznačujú najnovšie podania 13F a tiež príhovor počas výročného stretnutia akcionárov spoločnosti, tento investor naďalej preukazuje značný záujem o technologického giganta Apple. Akcie Apple pritom tvoria už v súčasnosti 45,4 percent celého investičného portfólia Berkshire Hathaway v celkovej hodnote 354 miliárd dolárov.

Warren Buffett v zásade hovorí, že má štyri dôvody dôverovať Apple a nakupovať jeho akcie. Po prvé, Apple má výnimočný brand recognition (rozpoznateľnosť značky) a patrí mu neklesajúca lojalita zákazníkov. To je zásadný benefit vo svete, kde ľudia bežne menia značky elektroniky podľa toho, čo kto zaujímavé ponúkne. Po druhé, Buffett oceňuje odhodlanie spoločnosti inovovať a neustále aktualizovať produkty. Tretí dôvod úzko súvisí s tým druhým, a je ním hlboká dôvera v manažérsky tím spoločnosti Apple. Buffett hovorí, že zásadným posunom pre Apple bol prechod na platformovo orientovaný obchodný model s väčším zameraním na predplatené služby, ktoré majú potenciál zarobiť firme ešte viac.

Buffettovi sa tiež páči robustný program návratnosti kapitálu spoločnosti Apple, ktorý pokrýva jednu z najväčších výplat dividend medzi verejne obchodovanými spoločnosťami, ako aj masívny spätný odkup akcií v objeme približne 600 miliárd dolárov od roku 2013. To je niečo, čo praktizuje aj Buffett, ktorý len v prvom kvartáli 2023 investoval od odkúpenia akcií vlastnej firmy 4,4 miliardy dolárov.

Hodnota akcií za päť rokov zásadne vzrástla

Ak sa pozrieme na vývoj hodnoty akcií Apple za posledných päť rokov, tieto zaznamenali nárast o 227 percent. V posledných mesiacoch síce o niečo klesli na aktuálnych necelých 178 dolárov, avšak ide len o redukciu o 0,2 percent v porovnaní s predchádzajúcimi hodnotami.

Zdroj: Google Finance Pohyb ceny akcií spoločnosti Apple za posledných päť rokov

Apple sa dostal na hodnoty na úrovni okolo 195 dolárov v júli 2023 a samotná mierna korekcia sa čiastočne pripisuje obavám z potenciálneho zákazu iPhone zo strany čínskych vládnych orgánov. Očakávané úspešné uvedenie iPhone 15 a ďalšie dôvody však hovoria v prospech býčieho výhľadu, čo znamená, že akcie Apple v sebe skrývajú ešte značný potenciál.

Peter Svoreň Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch