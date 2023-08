Akcie v tematickom koši Umelá inteligencia (AI) Saxo Bank sa nedávno ocitli pod tlakom. Výsledková sezóna za 2. štvrťrok ukázala, že medziročný rast tržieb pokračoval v poklese, čo znamená, že AI ošiaľ sa nateraz do výsledkov nepretavil. Finančný riaditeľ Microsoftu na margo výsledkov povedal, že predaje založené na AI budú postupné, nie nárazové.

Rast výnosov v 2. štvrťroku je sklamaním napriek prísľubom rastu AI

Tematický kôš AI od Saxo Bank, ktorý pozostáva z 20 akciových titulov, ktoré najpozitívnejšie zareagovali na AI rally, naráža v poslednej dobe na svoje slabiny. Najmä akcie Nvidie klesli o 14 percent zo svojho záverečného maxima v júli.

Hoci šesť z 20 spoločností ešte len zverejní výsledky za 2. štvrťrok, 14 firiem zverejnilo údaje o raste tržieb, ktoré nezodpovedajú AI ošiaľu. Priemerná miera rastu tržieb klesla medziročne na -0,6 percenta z +10 percent v Q1 2023 a z +30 percent v Q1 2022 pred začiatkom technologického prepadu. Očakávania súvisiace s AI vystrelili na úroveň, ktorá je z krátkodobého hľadiska príliš vysoká na to, aby mohla byť reálna a hrozí, že akcie firiem stavajúce na AI začnú podliehať cyklu revízií zo strany analytikov a investorov smerom nadol.

Napríklad návštevnosť na stránke ChatGPT už ukazuje, že záujem oň klesá. Finančný riaditeľ spoločnosti Microsoft uviedol, že pri predaji AI sa budú snažiť zosúladiť očakávania investorov s realitou.

Zdroj: Bloomberg, Saxo Bank Rast tržieb v tematickom koši AI

Nevenujú analytici pozornosť Nvidii?

Nvidia je v samom centre AI ošiaľu, no analytici boli na začiatku veľmi pomalí vo venovaní pozornosti tejto firme a to napriek indikátorom, ktoré ukazujú, že dopyt po chatovacích robotoch, ako je ChatGPT, vystrelil do výšin. Odhady tržieb za fiškálny rok 25 (končiaci v januári 2025) sa pohybovali okolo 36-37 miliárd dolárov a až keď Nvidia zverejnila svoj výhľad na fiškálny rok v máji, analytici spozorneli. V tom čase už akcie Nvidie medziročne vzrástli o 109 percent.

Údaje od júna naznačujú výrazné schladenie záujmu analytikov o AI, ktorí neustále revidujú svoje odhady tržieb Nvidie, ktoré už dosahujú 59,1 miliardy dolárov. Je to viac ako dvojnásobok oproti tržbám vo fiškálnom roku 23 vo výške 27 miliárd dolárov. Zdá sa, že analytici pomaly zreálňujú svoje odhady .

Bonanzu okolo rastu Nvidie poháňajú čínske internetové firmy, ktoré dobiehajú spoločnosti zo Silicon Valley v AI. Objednávajú si obrovské množstvo upravených čipov AI skôr, ako sa okno možností zavrie, pretože sa obávajú, že Bidenova administratíva zakáže predaj pokročilých čipov AI do Číny. Je to Čína, ktorá ťahá rast, a nie USA, a tento trend bude ešte viditeľnejší, keď Nvidia 23. augusta oznámi výsledky za druhý kvartál. Existuje reálne riziko, že to, čo trh považuje za trvalo vysoké tempo rastu pre technológiu AI, je len krátkodobý „kečupový efekt“ vedený čínskymi spoločnosťami.

Saxo Bank vidí akcelerujúcu slabosť naprieč akciovými titulmi v AI tematickom koši a Nvidia je kľúčom k definovaniu rizikového sentimentu akcií súvisiacich s umelou inteligenciou. Vzhľadom na doterajšie výrazné tohtoročné zisky z týchto akcií má táto skupina akcií vyššiu krehkosť, pretože investori sa môžu akcií zbavovať, aby si zaistili rýchle zisky dosiahnuté za sedem mesiacov, ak majú pocit, že trend končí. Investorom odporúčam, aby znížili svoju expozíciu voči AI a akciám polovodičov, pretože očakávania boli príliš vysoké.

Peter Garnry Peter Garnry, pôvodom z Dánska, pracuje ako hlavný akciový stratég Saxo Bank. V roku 2007 absolvoval Copenhagen Business School. Peter je autorom článkov o aktuálnom dianí na amerických a európskych trhoch. Pravidelne vydáva tiež strategické investičné správy. Ako komentátor vystupuje na televíznych staniciach vrátane CNBC alebo Bloomberg