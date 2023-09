Dá sa povedať, že v týchto voľbách išli práve ekonomické programy strán viac do úzadia?

Myslím si, že tie témy ustúpili do úzadia, že na Slovensku dominujú medvede migranti a bitky. Bohužiaľ. Ale to, že v niektorých programoch sa ohlasuje návrat k rovnej sadzbe dane, to sú celkom zásadné správy, o tom sa v podstate nediskutuje. Na druhú stranu, vieme, že verejné financie sú v takých problémoch, že hovoriť o znižovaní daní je asi trochu predčasné. Viaceré strany, aj také, pri ktorých by som to nečakal, mali podporu podnikania a zníženie odvodov pre podnikateľov. Samozrejme, obľúbené zaklínadlo všetkých strán je, že podporia inovácie. Akurát niektoré strany to popisujú takým spôsobom, že im záleží na malých a stredných podnikateľov so slovenským pôvodom. Kým iné strany tieto rozdiely medzi podnikateľmi nerobia. Nestačí napísať, že znížime byrokraciu a zavedieme jednu stránku, kde podnikateľ všetko vybaví. Podnikateľský život je ovplyvňovaný desiatkami alebo stovkami regulácií, z ktorých treba mnoho zrušiť. Politické spektrum sa dá rozdeliť na strany, ktoré podnikateľov vnímajú ako nástroj štátu a potom na strany, ktoré podnikateľov vnímajú ako zdroj ekonomického bohatstva.