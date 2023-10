Fond obchodovaný na burze (ETF) je diverzifikovaný kôš aktív (napr. akcií alebo dlhopisov), s ktorým sa počas dňa obchoduje na burze cenných papierov rovnako ako s akciami. Fondy ETF môžu sledovať výkonnosť určitého indexu (napr. nemeckého DAX alebo amerického S&P 500), poskytovať expozíciu voči určitému odvetviu (napr. technológie, farmaceutický priemysel), komodite (napr. ropa, zlato) alebo typu spoločností (napr. dividendové akcie).

V posledných rokoch sa ETF stali jednou z najhorúcejších investičných tém na celom svete. Tento trend je viditeľný aj na Slovensku medzi klientmi XTB, ktorí do ETF investujú z roka na rok viac. V roku 2020 pridalo ETF do svojho portfólia len 10 % investorov, o rok neskôr ich počet vzrástol na 26 % a na konci roka 2022 dosiahol 35 %. Na začiatku septembra 2023 investovalo do ETF 38 % klientov XTB na Slovensku.

„V ETF a pasívnom investovaní vidíme veľký potenciál, pretože ide o silnú investičnú možnosť, ako vytvoriť diverzifikované portfólio bez potreby ručného výberu jednotlivých nástrojov. Keďže Investičné plány robia pasívne investovanie ešte jednoduchším a intuitívnejším, môže to byť ďalšia podpora tejto triedy aktív na miestnom trhu,“ povedal David Šnajdr, riaditeľ slovenskej pobočky XTB.

S minimálnou investíciou 15 EUR alebo USD môžu klienti XTB na Slovensku teraz vytvoriť maximálne 10 portfólií, z ktorých každé môže obsahovať až 9 ETF. V súčasnosti si investori môžu vyberať z viac ako 300 ETF a Investičné plány im uľahčujú výber tým, že poskytujú návrhy na základe individuálnych preferencií –⁠ napríklad typ ETF, zloženie a geografický dosah, hodnotenie Morningstar alebo výkonnosť plánu za posledných 5 rokov.

Pri vytváraní plánu v aplikácii XTB si investori môžu vybrať presnú sumu, ktorú chcú investovať. Rozdelenie prostriedkov v rámci plánu sa vykonáva automaticky v závislosti od individuálneho rizikového profilu a zvoleného investičného horizontu. Plány je možné kedykoľvek otvoriť a uzavrieť, čo investorom umožňuje aktívne spravovať svoje prostriedky a prerozdeľovať ich, keď sa zmenia ich priority.

„Súčasná ekonomická situácia a rastúca inflácia spôsobili, že investície sa stali témou typického rozhovoru pri večeri. Investičné plány sú vhodné na uspokojenie potrieb investorov, ktorí hľadajú spôsoby, ako investovať svoje finančné prostriedky, ale nechcú tomu venovať príliš veľa času. Keďže v najbližších týždňoch budeme pracovať na pridaní opakovaných platieb ako dôležitého vylepšenia plánov, dlhodobé investície budú ešte bezproblémovejšie,“ dodal Šnajdr.

V súlade s celkovou ponukou XTB sú poplatky za investovanie do ETF 0 %*, zriadenie a vedenie investičných plánov je bezplatné. To znamená, že investícia rastie bez zbytočných nákladov.

Viac informácií o Investičných plánoch nájdete na stránke https://sk.xtb.com/investicne-plany

O skupine XTB XTB je globálna fintech spoločnosť, ktorá poskytuje individuálnym investorom okamžitý prístup na finančné trhy z celého sveta prostredníctvom inovatívnej online investičnej platformy a mobilnej aplikácie XTB. Bola založená v Poľsku v roku 2002 a podporuje viac ako 781 000 zákazníkov na celom svete pri dosahovaní ich obchodných ambícií. V XTB sa snažíme o neustály rozvoj online investičnej platformy, ktorá našim zákazníkom umožňuje obchodovať viac ako 6 000 nástrojov vrátane akcií, ETF, CFD na menové páry, komodity, indexy, akcie, ETF a kryptomeny. Naša online platforma je špičkovým miestom nielen na investovanie, ale aj na analýzu trhu a vzdelávanie. Ponúkame rozsiahlu databázu vzdelávacích materiálov, videí, webových seminárov a kurzov, ktoré našim zákazníkom pomôžu stať sa lepšími investormi bez ohľadu na ich skúsenosti s obchodovaním. Náš tím zákazníckej podpory je dostupný v 18 jazykoch a je k dispozícii 24 hodín denne 5 dní v týždni prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu. Za viac ako dve desaťročia pôsobenia na finančných trhoch sme založili 12 pobočiek po celom svete vrátane Poľska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Rumunska, Španielska, Českej republiky, Slovenska, Portugalska, Francúzska a Čile. Od roku 2016 sú akcie XTB kótované na Varšavskej burze cenných papierov. Sme regulovaní najväčšími svetovými dozornými orgánmi: Financial Conduct Authority, Polish Financial Supervision Authority, Cyprus Securities & Exchange Commission a Financial Services Commission. Viac informácií nájdete na stránke xtb.com/sk.

Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

*Pri mesačnom objeme do 100 000 EUR. Všetky transakcie nad tento limit sú spoplatnené drobným poplatkom 0,2 % (min. 10 EUR). Môže byť účtovaný poplatok 0,5 % za konverziu mien.