Systém ochrany vkladov v bankách sa možno zmení. Národná rada SR bude čoskoro na májovej schôdzi rozhodovať o novele zákona o ochrane vkladov, ktoré má štát chrániť inak ako v súčasnosti. Ak bude schválená, začne platiť od budúceho roka.

Mať v jednej banke uložené úspory v tisícoch eur a rovnako aj čerpať vysoký úver môže byť rizikové, ak banka začne mať problémy. Klient sa v takom prípade nemusí dostať ku svojim uloženým peniazom. Výška vkladu, ktorý je chránený, sa totiž podľa súčasnej legislatívy znižuje o všetky záväzky vkladateľa voči danej banke. Rozhoduje ich stavu ku dňu, kedy sa vklad stal nedostupným.

Pri bežnom neveľkom vklade a zároveň vysokej hypotéke klienta v banke by klient zo svojho vkladu v prípade insolventnosti banky v princípe nedostal nič. Objem vkladov klienta, ktorý čerpá úvery, je obvykle nižší ako objem jeho úverov, najmä ak ide o hypotekárny úver a splácanie je na začiatku.

Ak by však klient mal úver v jednej banke a úspory v inej, našetrené peniaze v nej by získal naspäť až do garantovanej výšky 100-tisíc eur. V praxi má mnoho Slovákov rôzne kombinované úspory i úvery v bankových inštitúciách a rozhodujúce je, čo umožňuje v kritických prípadoch zákon. V parlamente sa objavil poslanecký návrh, ktorý má umožniť, aby vklady boli chránené tak, ako v susednom Česku, teda bez odpočítania dlhov.

Započítavať dlhy alebo nie?

V súčasnej dobe, keď sú z USA i zo Švajčiarska známe reálne prípady bánk v problémoch, je veľmi žiadúce zvýšenie istoty klientov slovenských bánk, myslí si predkladateľ návrhu poslanec Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita). Poukazuje pritom na problémy Silicon Valley Bank i iných menších bánk v USA, ako aj švajčiarskej banky Credit Suisse. Jeho poslanecký návrh počíta s tým, aby úspory sa v prípade potreby vyplácali klientom v plnej výške, bez ohľadu na záväzky voči danej banke.

Zmena by bola v tom, že klientovi sa v prípade zlyhania banky pri výplate chráneného vkladu nebudú vzájomne započítavať vklady a splatné záväzky, objasnil pre TREND M. Viskupič. Možno sa tento problém javí ako bezvýznamný, ale podľa slov poslanca to tak nie je.

„Dlhé roky skutočne bol bezvýznamný, keďže slovenský bankový sektor je dlhodobo stabilný. Avšak zákon o ochrane vkladov je určený do zlého počasia. Musí zafungovať v čase konkrétneho zlyhania banky. Citlivo vnímam aj aktuálne zvýšené výbery vkladov v rôznych krajinách EÚ,“ dodáva M. Viskupič.

Navrhované legislatívne zmeny by podľa neho mohli zabrániť prípadnému masovému vyberaniu peňazí v hotovosti, tzv. runu na banku a posilniť dôveru v bankový sektor. Klienti by totiž mali istotu, že sa v prípade problémov dostanú k ekvivalentnej sume svojho vkladu a nemusia sa teda ponáhľať vybrať peniaze v prípade, ak čerpajú vysoký úver.

Banky musia povinne odovzdať Fondu na ochranu vkladov (FOV) vzory všetkých dokumentov o vkladoch a záväzkoch každého svojho klienta, ako aj ďalšie zákonom stanovené podklady.

Odborníci zmenu podporujú

Ľudia majú mať dôveru v bankový systém a zároveň bankový systém má byť čo najviac stabilný a podporovať ekonomiku, hovorí pre TREND František Burda, investičný analytik spoločnosti FinGO.sk.

„Pokiaľ chceme ochrániť ľudí pred prípadným pádom bankových domov a štát to takto vyhlasuje, má tento návrh zákona zmysel. No ľuďom treba pripomínať, aby držali na bežných účtoch, termínovaných vkladoch a vkladných knižkách ozaj len nutné rezervy,“ dodáva. Ostatné peniaze by mali podľa svojho rizikového profilu a stanoveného časového horizontu radšej vhodne investovať.

Objavujú sa aj názory, že Fond ochrany vkladov (FOV) by nemusel pristúpiť k zosplatneniu celého zostatku úveru, t. j. neodpočítal by ho od výšky nedostupného vkladu. Namiesto toho by sa pri krachu banky voči vkladom započítala len najbližšia splátka úveru a aktíva banky by po nástupe nútenej správy riešila iná finančná inštitúcia. Klienti by tak logicky pokračovali v pravidelnom splácaní dlhov novej banke.

V súčasnosti sa však v zákone o ochrane vkladov v paragrafe 9, odsek 3, jednoznačne hovorí, že výška nedostupného vkladu sa zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke. Ak chce bežný Slovák v praxi znížiť riziko, , jednoducho môže nechať úspory v jednej banke a úvery radšej riešiť v inej inštitúcii.

Viac peňazí treba rozdeliť

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady, ak táto nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov. Ochrana vkladov spadá pod už spomínaný Fond na ochranu vkladov.

Ten je zriadený zo zákona a jeho príjmy sa skladajú primárne z príspevkov jednotlivých bánk, pripomína pre TREND Maroš Ovčarik, riaditeľ finančnej spoločnosti Partners Investments. Okrem toho, ak by sa niektorá z bánk dostala do problémov a fond by nemal dosť prostriedkov, môže si vziať úver, ktorým vkladateľov odškodní, pripadne môže čerpať prostriedky so štátneho rozpočtu.

Banky musia napĺňať FOV tak, aby k 3. júlu 2024 jeho suma dosiahla minimálne cieľovú úroveň 0,8 percenta z hodnoty všetkých krytých vkladov v slovenských bánkách, čo vyplýva z požiadaviek európskej smernice. Klienti – fyzické aj právnické osoby – by sa k náhradám za nedostupný vklad mali v zmysle legislatívy dostať do desiatich dní. Od roka 2024 táto lehota klesne na 7 dní od vyhlásenia platobnej neschopnosti banky.

„Fond už v minulosti klientov niektorých bánk odškodňoval a vždy vysporiadal svoje záväzky. Niektoré prípady sú špecifické, napríklad ak ide o dedičstvo po zomrelých klientoch, a tie sa môžu riešiť dlhšie obdobie,“ dodáva M. Ovčarik.

Doba odškodnenia klientov v prípade pádu niektorej banky by určite závisela aj od objemu peňazí potrebných na odškodnenie. FOV vyplácal náhrady za nedostupné vklady v Devín banke, Slovenskej kreditnej banke, Dopravnej banke a AG Banke v rokoch 2000 až 2004.

Fond každoročne zverejňuje výročnú správu, ktorej súčasťou je účtovná závierka. Podľa tej poslednej za rok 2021 v ňom bolo 330 miliónov eur. Zákonom chránené sú napríklad vklady na bežných účtoch, vkladových, ako aj termínovaných účtoch či na sporiacich účtoch.

Pritom nezáleží na tom, koľko vlastných účtov má klient v jednej banke, ochrana sa vzťahuje na sumu ich súčtu. „Zákon sa vzťahuje na rodné číslo klienta v konkrétnej banke, ak teda niekto chce mať zákonom chránené vklady nad sumu 100-tisíc eur, musí si otvoriť ďalší vkladový produkt v ďalšej banke, alebo na rodinného príslušníka v tej stej banke,“ vysvetľuje Matej Dobiš, výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas.

Mení sa aj štruktúra vkladov

Vlani ku koncu roka mali Slováci v bankách celkovo na vkladoch uložených 42,9 miliardy eur. Viac ako 60 percent (27,2 miliardy eur) predstavovali peniaze na bežných účtoch, zhruba 18 percent vkladov (7,9 miliardy eur) boli tie s dohodnutou splatnosťou. Vklady s výpovednou lehotou, kam patria aj vkladné knižky, boli v celkovej sume 2,1 miliardy eur a tvorili 5 percent z vkladov obyvateľstva v bankách.

Podľa Národnej banky Slovenska vklady Slovákov v januári 2023 medziročne klesli o 1,3 percenta. Naša krajina tak zaznamenala pokles ako jediná krajina v eurozóne.

„Hlavným faktorom je zníženie objemu bežných účtov v období od júla do novembra 2022. Hoci termínované vklady začali po dlhom období poklesu približne v rovnakom období rásť, tento rast bol zatiaľ pomerne mierny a nedokázal plne vykompenzovať zníženie na bežných účtoch," priblížila centrálna banka.

Za nepriaznivým vývojom vkladov môže byť podľa nej potreba pokryť rastúce výdavky na bežnú spotrebu, prípadne celkové zhoršovanie finančnej situácie.

Čo zahŕňa a čo nie ochrana vkladov na Slovensku: Ochrana vkladov sa vzťahuje na: vklady na bežných účtoch, vkladových, ako aj termínovaných účtoch,

vklady na sporiacich účtoch (na meno),

vklady vo forme cenných papierov na meno (vkladové listy, vkladné knižky),

notárske úschovy uložené v banke (ak je príjemcom úschovy osoba, na ktorú sa zákon o ochrane vkladov vzťahuje),

stavebné sporenie. Z ochrany vkladov sú vyňaté: vklady na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa,

podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje spadajú pod ochranu Garančného fondu investícií),

dlhopisy, zmenky a šeky. Prameň: Finančný kompas