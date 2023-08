Banky účtujú klientom vysoké úroky, keď im požičiavajú peniaze, no do svojich vkladových produktov zvýšené sadzby zatiaľ nepremietli. Teraz však môžete vysoké úrokové sadzby využiť vo svoj prospech aj vy. Slovenský robo-poradca Finax do svojej ponuky nedávno zaradil Bystrý vklad, ktorého výnos je odvodený od úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Je vhodný na uloženie úspor, ktoré pravdepodobne budete potrebovať do jedného roka alebo ich nechcete viazať.

Výnos 3,6% p.a.

3,6 % p.a. je výnos do splatnosti k 2.8.2023 uvádzaný tvorcami ETF produktov. Výnos je pohyblivý, je naviazaný na základnú depozitnú sadzbu ECB a nie je v ňom zahrnutý poplatok Finaxu vo výške 0,5% p.a. Daňové zvýhodnenie a možnosť si prostriedky kedykoľvek vybrať predstavujú kľúčovú výhodu oproti "termiňákom". Výnos do 500 € a celý výnos po 1 roku držania investície je pre slovenských daňových rezidentov oslobodený od dane.*

Minimálna kolísavosť

Najmenej rizikový investičný produkt znamená číslo 1 na 7-stupňovej škále súhrnného ukazovateľa rizika (SRI). Výnos Bystrého vkladu je stabilný, jeho hodnota rastie a kolíše iba v prípade zmien úrokových sadzieb stanovených Európskou centrálnou bankou. Tá zasadá zhruba raz mesačne a zmena jej sadzieb je jediné relevantné riziko tohto produktu.

Peniaze k dispozícii do týždňa

Vaše peniaze nie sú v Bystrom vklade viazané. Výbery z neho môžete robiť kedykoľvek, výplatný deň vo Finaxe je raz týždenne, kedy posiela peniaze na bežné účty klientov. V čase, keď v šiestich najväčších slovenských bankách dostanete na sporiacom účte v priemere 0,19 % p.a. mínus dane (údaj k 2.8.2023), predstavuje Bystrý vklad atraktívnu alternatívu na uloženie peňazí, ktoré potrebujete mať poruke.

Ako na to?

Bystrý vklad je možné si otvoriť za 10 minút online na webe Finaxu, alebo v mobilnej aplikácii v AppStore, alebo na Google Play. Minimálny vklad je 10 €. Za otvorenie, vedenie alebo zrušenie účtu, ani za prevod peňazí nič neplatíte.

Presuňte peniaze z banky do Finaxu s férovým výnosom, s nízkym rizikom a bez viazanosti.

*Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.