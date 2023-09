Európska centrálna banka minulý týždeň zdvihla základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 4,5 percenta. S veľkou pravdepodobnosťou tým ukončila cyklus zvyšovania úrokov. „Prial by som si, aby bolo minulotýždňové zvýšenie úrokových sadzieb posledné,“ konštatuje v komentári pre média guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Zároveň upozorňuje, že stále platí staré známe nikdy nehovor nikdy a definitívne rozhodnutie ešte nepadlo.

„Uvidíme, čo povedia prognózy vývoja inflácie rastu ekonomiky, ktoré prídu v decembri a v marci budúceho roka. Až marcová prognóza nás môže definitívne utvrdiť v tom, že smerujeme jednoznačne a stabilne k cieľu,“ dodáva P. Kažimír. Tým cieľom je dlhodobá inflácia na úrovni dvoch percent. V každom prípade základná úroková sadzba v najbližších mesiacoch buď nestúpne vôbec alebo len minimálne.

Už na jar sa zmení trend

Zároveň je už dnes viac-menej jasná jedna vec. Úroky na termínovaných vkladoch sú s veľkou pravdepodobnosťou na vrchole. Prípadne tesne pred dosiahnutím maximálnych úrovní. Pre ľudí s peniazmi na bežných účtoch už nemá príliš význam čakať na lepšie ponuky. Tie totiž môžu byť vyššie už len o pár desatiniek percentuálneho bodu. Zároveň o rok o takomto čase budú sadzby na termínovaných vkladoch takmer určite nižšie ako dnes.

Signalizuje to porovnanie priemerného výnosu zostaveného z ponúk všetkých domácich bánk. Pri vkladoch s dobou splatnosti do jedného roka bol v júli 2023 ročný úrok 3,16 percenta, od jedného do dvoch rokov 2,14 percenta a viac ako dva roky 2,42 percenta. V normálne fungujúcom prostredí zvykne platiť, že na čím dlhšiu dobu si človek uloží peniaze v banke, tým viac zarobí. Súčasná anomália je výsledkom toho, že finančné domy už na jar budúceho roka očakávajú pokles základnej úrokovej sadzby v eurozóne. Naplnenie tohto scenára prinesie pokles výnosov vkladových produktov bánk.

Slováci preferujú nízky výnos