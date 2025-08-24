Rusko si chce za každú cenu udržať prístup na medzinárodné trhy. Po napadnutí Ukrajiny naň však Západ začal vyvíjať značný ekonomický nátlak, aby obmedzil jeho príjmy a donútil uzavrieť s Kyjevom prímerie. Krajina sa vynašla a začala v čoraz väčšej miere používať platobné systémy, ktoré nie sú založené na tradičných menách. Sú totiž skvelým spôsobom, ako zakryť transakcie a znížiť závislosť od fiat mien, akými sú dolár či euro. Dokáže sa nimi preto elegantne vyhnúť sankciám aj kontrole medzinárodných orgánov.
Využíva pritom alternatívne spôsoby platby vrátane zlata, kryptomien a nettingu, ktorý spočíva v konsolidácii platieb s cieľom znížiť počet transakcií a obmedziť riziko odhalenia. Spoločnosť zaoberajúca sa analýzou blockchainu Chainalysis verí, že sa Rusku podarilo v priebehu troch rokov od invázie na Ukrajinu v tichosti vybudovať „tieňovú ekonomiku“. Motív je jasný: vyhnúť sa finančným postihom zo strany USA a ich spojencov.
Podľa Chainalysis umožnili vznik tieňovej ekonomiky najmä nedávne zmeny v ruskej legislatíve týkajúcej sa kryptomien. Krajina nedávno legalizovala ich ťažbu a cezhraničné platby. Zrejme išlo o zámerný krok na vybudovanie alternatívnej finančnej infraštruktúry v reakcii na clá.
Hviezda menom A7A5
Ruské firmy, ktoré sa snažia obchodovať bez zbytočného pútania pozornosti, využívajú najmä kryptotoken A7A5. Od jeho vydania vo februári až do konca júla zodpovedal za transakcie v hodnote viac ako 51,1 miliardy dolárov.
Táto kryptomena je krytá rubľom a vydáva ju spoločnosť Old Vector so sídlom v Kirgizsku, ktorú podporuje štátna ruská banka Promsvyazbank. Obchoduje sa na pomerne malom počte kryptobúrz, pričom mnohé majú podľa analytikov z Chainanalysis väzby na Rusko. Jednou z nich je aj Garantex, ktorú Spojené štáty v roku 2022 zaradili na svoj sankčný zoznam. Nachádza sa na ňom aj spoločnosť Old Vector.
A7A5 sa väčšinou obchodoval počas pracovných dní, pričom objemy transakcií cez víkend klesali. To naznačuje, že bol využívaný na obchodné transakcie. „Z týchto vzorcov vyplynulo, že A7A5 používajú predovšetkým firmy, ktoré fungujú od pondelka do piatku, čo by zodpovedalo legislatívnym cieľom Ruska uľahčiť ruským podnikom cezhraničné prevody prostredníctvom kryptomien,“ vysvetlili analytici z Chainalysis.
Rusko prišlo kryptu na chuť
V roku 2022 – ešte predtým, než sa ukázalo, aké užitočné dokážu kryptomeny byť v rámci vojnovej ekonomiky – zvykla ruská centrálna banka tento druh platidla spochybňovať. Bol podľa nej veľmi rizikový. Ekonomický nátlak Západu ju ale prinútil zmeniť názor. V júli 2024 prijala Štátna duma zákon, ktorý umožňuje používanie kryptomien pri medzinárodných vyrovnaniach, čím de facto povolila ich využitie na obchádzanie sankcií. Ruský prezident Vladimir Putin následne v auguste ohlásil legalizáciu ťažby kryptomien.
Západ na Rusko uvalil vyše 15-tisíc sankcií. Koľko z nich reálne zafungovalo?
Ruské inštitúcie tak pri prevodoch bežne používajú „alternatívne platobné metódy“. Aj veľké banky ako Sberbank už klientom ponúkajú rôzne krypto služby. Dokonca i samotný Vladimir Putin sa stal jedným z najhlasnejších zástancov kryptomien. Na decembrovom investičnom fóre Russia Calling vyhlásil, že „používanie Bitcoinu nemôže nikto zakázať“.
Mimo finančného sektora je inovácia v oblasti kryptomien viditeľná aj v strategických odvetviach Ruska. Z technologického hľadiska najpokročilejšia ruská spoločnosť Rosatom bola zapletená do podvodnej schémy na pranie stablecoinov. Chcela ňou zakryť pôvod finančných prostriedkov a získať citlivé technológie. Nedávne vyšetrovanie agentúry Reuters zas odhalilo, že aj neplnoletí a neskúsení špióni pôsobiaci v Európe prijímali platby prostredníctvom krypto peňaženiek.
Hra s ohňom
Expanzia Ruska do tieňových kryptokanálov má dôsledky nad rámec okamžitého vyhýbania sa sankciám. Vytváraním paralelných infraštruktúr Rusko urýchľuje fragmentáciu globálneho finančného systému. Ak bude tento model úspešný, môže inšpirovať aj iné sankcionované štáty ako Irán či Severnú Kóreu, aby na účely obchodovania prijali digitálne tokeny. Postupom času môžu tieto mechanizmy podporiť vznik tajných obchodných blokov, kde digitálne aktíva nahradia tradičné rezervné meny.
Rusko blokuje internet, aby zastavilo drony. Ľudia aj firmy sú nútení používať hotovosť
Okrem toho snahy Ruska poukazujú na limity západných sankcií pri konfrontácii s decentralizovanou, bezhraničnou finančnou technológiou. Hoci orgány presadzovania práva zasahujú proti burzám ako Garantex, rozmach menších, regionálne orientovaných kryptoplatform vytvára „slepé miesta“. Čím dlhšie tieto tieňové systémy fungujú, tým viac sa inštitucionalizujú, čo ich postupné rušenie sťažuje.
Vznik tieňovej krypto infraštruktúry robí globálnym regulačným orgánom obavy. Jej prepojenie na štátom podporované subjekty rozostruje hranicu medzi legálnou inováciou a nelegálnymi financiami. Táto dualita pravdepodobne zosilní výzvy na prísnejšiu medzinárodnú reguláciu kryptomien.