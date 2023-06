Odísť do penzie ešte tento rok, alebo ešte vydržať v práci a odísť neskôr? Tisíce Slovákov v súčasnosti riešia, kedy sa im oplatí odísť do dôchodku a koľko vlastne budú v starobe od štátu dostávať financií. Na Slovensku poberá penziu podľa dát zo Sociálnej poisťovne zhruba 1,1 milióna ľudí. Priemerný starobný dôchodok bol ku koncu apríla tohto roka 577,93 eura, predčasný 600,56 eura.

Podľa prieskumu online platformy Portu zo septembra minulého roka by priemerný dôchodok (vtedy 516 eur mesačne) stačil na živobytie 13,5 percentám Slovákov. Napriek tomu sa až 52 percent ľudí u nás pri finančnom zabezpečení na starobu spolieha na štát.

Oplatí sa teda požiadať o dôchodok ešte v roku 2023 alebo radšej počkať na rok 2024? „Často dostávam túto otázku a dnes si už trúfam dať odpoveď,“ prezrádza na svojej sociálnej sieti Daňové a odvodové tipy odborník Jozef Mihál.

„A je prekvapujúca. Na rozdiel od minulých rokov, vzhľadom na prudký rast cien a s tým spojenú valorizáciu dôchodkov v roku 2023 je to tentoraz tak, že o dôchodok sa oplatí požiadať už v tomto roku 2023. Rozdiel bude približne 20 eur mesačne v podobe vyššieho dôchodku, priznaného už v roku 2023,“ konštatuje.

Zdôvodnenie experta je pomerne jednoduché. „V roku 2023 prebehnú dve valorizácie dôchodkov (k 1. januáru 2023 o 11,8 percenta a k 1. júlu 2023 o ďalších 10,6 percenta. Táto valorizácia týka aj dôchodkov, priznaných počas roka 2023. Pre výpočet dôchodkov priznaných až v roku 2024, je dôležitý rast tzv. dôchodkovej hodnoty – ten závisí od medziročného rastu priemernej mzdy,“ spresňuje J. Mihál.

Čo je podstatné vedieť: Dôchodková hodnota platná pre rok 2023 je 16,4764 €.

Dôchodková hodnota platná pre rok 2024 sa vypočíta ako 9 5 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku , tak ako ho Štatistický úrad SR zverejní z a 3. štvrťrok 2023 ( tento údaj bude známy začiatkom decembra 2023).

, tak ako ho Štatistický úrad SR zverejní z tento údaj bude známy začiatkom decembra 2023). Na základe doterajšieho vývoja rastu priemernej mzdy možno (v júni 2023) odhadnúť, že priemerná mzda sa medziročne zvýši o približne 10 %.

Pri tomto odhade rastu priemernej mzdy možno ďalej odhadnúť, že dôchodková hodnota platná pre rok 2024 bude oproti roku 2023 vyššia o 9,5 % a bude predstavovať orientačnú sumu 18,05 €. Prameň: Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála, relia.sk

Samozrejme, požiadať o penziu skôr má výhodu podľa slov experta aj v tom, že budúci penzista dostane o niekoľko dôchodkov viac. To samo osobe môže byť suma zhruba tisíc až dvetisíc eur do vašej peňaženky, spresňuje. Upozorňuje tiež, že zatiaľ ide o odhady, odporúča s definitívnym rozhodnutím, kedy požiadať o dôchodok, počkať približne do 4. decembra 2023, kedy už budú známe všetky potrebné veličiny.

Ako často bude zasielať dôchodkovú prognózu Sociálna poisťovňa? Ak niekto dovŕšil 18. rokov veku a získal aspoň jeden deň dôchodkového poistenia, zašle mu informáciu každých 5 rokov, a to až do dovŕšenia 50 rokov.

a získal aspoň jeden deň dôchodkového poistenia, zašle mu informáciu Prognóza bude navrhnutá tak, aby poistenca informovala nielen o budúcom dôchodku, ale aj o premenných, od ktorých bude jeho budúci dôchodok závislý.

ale aj o premenných, od ktorých bude jeho budúci dôchodok závislý. Napríklad na výšku penzie má vplyv aj vlastné rozhodnutie poistenca (vek odchodu do penzie, optimalizácia príjmov atď.), preto budú rôzne alternatívy prispôsobené jeho veku.

(vek odchodu do penzie, optimalizácia príjmov atď.), preto budú rôzne alternatívy prispôsobené jeho veku. Od 50 rokov veku má poisťovňa zasielať dôchodkovú prognózu každý rok, a to až dovtedy, kým poistencovi nevznikne nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Prameň: novela zákona o sociálnom poistení

Každý bude poznať svoju prognózu

Sociálna poisťovňa od roku 2026 začne v rámci novely zákona o sociálnom poistení zasielať dôchodcom takzvanú dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informáciu o ich dôchodkových nárokoch v budúcnosti. Prognóza by mala obsahovať tri možné scenáre. Konkrétne, základnú aj alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku, informáciu o jeho dôchodkovom poistení a premenné, od ktorých bude výška jeho budúceho dôchodku závislá.

Ako uvádza portál finreport.sk, alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec. Okrem iných to je napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.

Novela zákona prináša aj ďalšiu novinku. Je ňou elektronický účet poistenca, ktorý nahradí súčasný pasívny poistenecký účet. Realitou by sa mal stať od začiatku nasledujúceho roka. Nové opatrenie je síce moderné a elektronické, zároveň však ponechá priestor aj na listinnú komunikáciu, ak sa pre ňu poistenec rozhodne.

Aj v súčasnosti majú poistenci isté možnosti. „Všetkým poistencom odporúčame využívať službu Elektronický účet poistenca (EÚP), ktorý má každý poistenec zriadený automaticky a má tak online prehľad o evidencii svojho sociálneho poistenia,“ objasňuje pre TREND hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

„Postačuje si k nemu aktivovať prístup [kvôli ochrane osobných údajov a overeniu totožnosti – pozn. TRENDU] buď jednou návštevou pobočky alebo elektronicky. Vo svojom EÚP si tak poistenec môže skontrolovať aj obdobia sociálneho poistenia,“ dodáva. Práve vďaka tomuto nástroju tak majú poistenci možnosť pripraviť sa na dôchodok tak, aby bol proces vybavovania dôchodku efektívnejší. V budúcnosti sa má ešte vylepšiť.

Ako často bude zasielať dôchodkovú prognózu Sociálna poisťovňa? Ak niekto dovŕšil 18. rokov veku a získal aspoň jeden deň dôchodkového poistenia, zašle mu informáciu každých 5 rokov, a to až do dovŕšenia 50 rokov.

a získal aspoň jeden deň dôchodkového poistenia, zašle mu informáciu Prognóza bude navrhnutá tak, aby poistenca informovala nielen o budúcom dôchodku, ale aj o premenných, od ktorých bude jeho budúci dôchodok závislý.

ale aj o premenných, od ktorých bude jeho budúci dôchodok závislý. Napríklad na výšku penzie má vplyv aj vlastné rozhodnutie poistenca (vek odchodu do penzie, optimalizácia príjmov atď.), preto budú rôzne alternatívy prispôsobené jeho veku.

(vek odchodu do penzie, optimalizácia príjmov atď.), preto budú rôzne alternatívy prispôsobené jeho veku. Od 50 rokov veku má poisťovňa zasielať dôchodkovú prognózu každý rok, a to až dovtedy, kým poistencovi nevznikne nárok na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Prameň: novela zákona o sociálnom poistení