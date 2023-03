Realitný trh v ostatných mesiacoch rázne zmenil kurz. Rast cien nehnuteľností sa zastavil, spomalením výstavby developeri reagujú okrem zdražovania vstupov aj na nižšiu kúpyschopnosť záujemcov.

Zlacnieť o 25 až 30 percent by mohli najmä staršie secondhandové nehnuteľnosti v závislosti od lokality, ktoré si, navyše, vyžadujú ďalšie náklady na rekonštrukciu. Nebolo úplne zdravé, že ceny nových aj starých bytov boli takmer rovnaké a medzi nimi existovali len minimálne rozdiely, hovorí v rozhovore pre TREND Róberta Mecková, riaditeľka realitnej platformy FinGO recloud a konateľka realitnej kancelárie TOBI real.

Zdroj: FinGo, TREND Róberta Mecková, riaditeľka realitnej platformy FinGO recloud a konateľka realitnej kancelárie TOBI real.

Čo sa to v súčasnosti deje na realitnom trhu a ako majú túto situáciu správne „čítať" bežní klienti?

Všetci môžu vidieť určité ochladenie realitného i stavebného trhu. Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie podľa Národnej banky Slovenska v štvrtom kvartáli 2022 klesli o 1,94 percenta v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, avšak k úplnému zastaveniu predajov, ako to niektorí prezentujú, podľa našich skúseností nedošlo. Kvalitnejšie nehnuteľnosti a novostavby sa predávajú aj naďalej, dokonca mnohí developeri nemajú v pláne ceny znižovať a plošne už vôbec nie.

Mnohí klienti majú v tom chaos, dokonca do takej miery, že svoje rozhodnutie odkladajú. Čo na to hovoríte?

Realitnému trhu veľmi neprospieva zvyšovanie úrokových sadzieb bánk pri hypotékach, ani obmedzenie podmienok získania takéhoto úveru, ale stále existuje priestor pre investovanie na ňom. Realitný a finančný biznis sú veľmi úzko prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú.

Pravdou je, že mnohí klienti svoje rozhodnutie o kúpe či výstavbe vlastného bývania odkladajú kvôli značnej neistote na trhu, možno majú silnejšie nastavený prah strachu v krízových situáciách, ale na mnohých to nemá zásadnejší vplyv. Realitný trh sa neriadi klasickými trhovými cyklami, ale vstupujú do toho osobné životné faktory klientov, ktorí potrebujú predať či kúpiť nehnuteľnosť. Každý by mal realitný trh „čítať“ svojou optikou.

Zdá sa, že ceny v realitách sa zreálňujú, trendy, ktoré platili pred rokom sa menia. Mnohých táto situácia zaskočila....

Ceny skutočne klesajú, avšak len veľmi mierne. V poslednom štvrťroku vlaňajška klesli priemerné ceny bytov o 2,6 percenta, u domov priemerne o 2,3 percenta. Z dlhodobého hľadiska však na trhu vnímam ešte vždy priestor na rast cien, keďže realitný trh a počet nehnuteľností ani zďaleka neuspokojuje potreby Slovákov.

Vždy je to tak, že ak je po niečom dlhodobo vysoký dopyt, výrazný pokles cien nie je reálny. Ceny klesajú najmä vtedy, ak je niečoho dostatok, čo sa o tuzemskom realitnom trhu nedá povedať. Čiastočný útlm, ktorý v súčasnosti na trhu vidíme, je spôsobený vyčkávacou stratégiou ľudí.

Kto teda môže z danej situácie vyťažiť a kto na tom môže pohorieť?

Veľa ľudí súčasnú situáciu vníma pomerne nepriaznivo. Predávajúci sa obávajú, že budú musieť ísť s cenou nehnuteľnosti nadol či ponúknuť isté zľavy, aby ju predali, kupujúci sú limitovaní podmienkami hypotéky a vyššími úrokmi pri nich.