Ide sa vo veľkom šetriť a znižovať štátny dlh. Realitou sa to má stať v priebehu budúceho roka. Zatiaľ síce len v susednom Česku, ale málokto pochybuje o tom, že reforma daní, odvodov či penzií sa stane v najbližších mesiacoch po jesenných parlamentných voľbách veľkou témou aj na Slovensku.

Niektoré zmeny sa udiali od tohto roka už v rámci „reformy“ exministra práce Milana Krajniaka, hoci ich účinky sú problematické. Vyššie obrátky nabrala reforma v Česku.

Vysoké výdavky vlády neutiahnu

Výdavky Sociálnej poisťovne (SP) na vyplácanie dôchodkových dávok podľa jej správy o hospodárení za rok 2022 vlani na Slovensku medziročne vzrástli o 254 miliónov eur. Kým v roku 2021 vynaložila SP na výplatu penzií 8,02 miliardy eur, v minulom roku to bolo 8,27 miliardy eur. Medzi prijaté legislatívne zmeny, ktoré zvýšia jej výdavky v tomto roku, patria najmä rodičovský bonus (platí od januára 2023) či zmeny pri predčasných starobných dôchodkoch (nárok už po 40 odpracovaných rokoch od januára 2023).

Prijali sa však aj úsporné opatrenia ako zrušenie stropu na dôchodkový vek s efektom od roku 2031 či zníženie indexácie novopriznaných dôchodkov. „Väčšie úspory budú viditeľné až v dlhšom horizonte. Okrem toho budú výdavky prirodzene rásť s prílevom nových dôchodcov s vyššími nárokmi a odlevom súčasných poberateľov s nižšími dôchodkami,“ konštatoval rezort financií vo februárovej prognóze na roky 2022 až 2026.

Problém vysokých výdavkov na penzie pociťujú dlhodobo aj v susednom Česku, kde sa za posledných 15 rokov zdvojnásobili. Vlani sa priblížili k 600 miliardám českých korún(asi 25 miliárd eur). Navyšovanie výdavkovej sumy sa minulý rok zrýchlilo po mimoriadnych valorizáciách na dorovnanie inflácie. Tento pôjde na české penzie asi 30 percent štátnych výdavkov. Vyplatiť by sa dôchodcom malo takmer 690 miliárd Kč, čiže o 90 miliárd Kč viac ako vlani.

Českí vládni politici si uvedomujú, že dôchodkový systém je v súčasnej podobne neudržateľný a snažia sa to zmeniť, najnovšie v avizovanej dôchodkovej reforme v rámci konsolidačného balíčka. Ohlásili napríklad zvýšenie veku odchodu do penzie, obmedzenie predčasných dôchodkov či zdieľanie penzií u manželov. Okrem toho sa má zvýšiť minimálna garantovaná penzia.

Reštriktívne kroky budú podľa Mariána Búlika, finančného analytika spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, nevyhnutné aj v tuzemskom systéme, keďže populácia starne. „Pomer sa v najbližších 30 rokoch zmení z dnešných 3,5 pracujúcich na dôchodcu na približne dvoch pracujúcich. A keďže dramatické zvyšovanie daní a odvodov je veľmi nepopulárny krok a žiadna vláda ho s vysokou pravdepodobnosťou neprijme, zostáva len redukovanie nákladov na dôchodky,“ zamýšľa sa.

Dlhy nemôžu rásť večne

Podobne to vníma aj analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). „Konsolidačný balíček v susednom Česku je ukážkou toho, že nezodpovedné zvyšovanie výdavkov financovaných na dlh nakoniec každú krajinu dobehne. Dávky sa škrtajú ťažko, preto sú vlády nútené siahať k opatreniam, ktoré budú mať negatívne ekonomické dopady,“ spresňuje.

Za posledných päť rokov v Česku vzrástol pomer starobného dôchodku k polohrubej priemernej mzde z 38 percent na zhruba 44 percent. Takýto vysoký pomer, bez zvýšenia sadzieb odvodov, generuje obrovský deficit, a to dokonca aj pri plnej zamestnanosti. Dalo sa podľa R. Ďuranu očakávať, že vláda sa bude snažiť tento pomer postupne znížiť. „Na Slovensku je tento pomer aktuálne 40 percent a vďaka striedmejšej valorizácii by nemal rásť,“ objasňuje.

Ostatné reformné novinky, ktoré avizuje česká vláda, už na slovenskom trhu v nejakej forme existujú. Napríklad minimálny dôchodok či postupný rast veku odchodu do penzie. Aj cielený priemerný vek 21,5 roka je podobný ako navrhnutá novinka u českých susedov. „Z návrhov tak ostáva zaujímavé len zavedenie spoločného vymeriavacieho základu manželov, čo je prirodzený spôsob, ako zvýšiť dôchodok žien. Bohužiaľ, má to byť len dobrovoľný nástroj,“ dodáva R. Ďurana.

Zatiahnutie za brzdu

Česká dôchodková reforma zahŕňa dve hlavné zmeny – spomalenie rastu dôchodkov a prispôsobenie dôchodkového veku dĺžke dožitia. Podľa vládnych politikov bol doteraz systém nastavený príliš štedro a štát chce do roku 2050 ušetriť na penziách tri percentá hrubého domáceho produktu.

Návrh dôchodkovej reformy si kladie za úlohu pomôcť udržať na uzde dôchodkový systém, do ktorého sa v nasledujúcich desaťročiach začlenia silné populačné ročníky, spresnil český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. „Ak nič neurobíme, môže sa stať, že na dôchodky jednoducho nebudeme mať a budú preto veľmi nízke," dodal pre médiá.

Odborníci podporujú zmeny v systéme Národná ekonomická rada vlády (NERV) sa v apríli tohto roka dohodla s vládou premiéra Petra Fialu na nutnosti úpravy dôchodkového systému. Podporila napríklad úpravu veku pre odchod do dôchodku podľa vývoja priemerného veku dožitia, aj sprísnenie podmienok pre predčasný dôchodok, aby ľudia neboli motivovaní ho zbytočne nadužívať. „V roku 2050 by sme museli hľadať nové financie až vo výške 350 miliárd Kč (zhruba 15 miliárd eur), ak by sme žiadnu reformu dôchodkov neprijali," upozornila pre portál E15.cz ekonómka a členka NERV Helena Horská.

Dôchodkový systém je dlhodobo neudržateľný a situácia sa skomplikuje už v nasledujúcich desaťročiach, keď do penzie začnú odchádzať silné generácie takzvaných Husákových deti. Mnohé problémy sa vtedy ešte len začnú.

„Ten náraz, keď týmto ľuďom vznikne nárok na starobný dôchodok, môže byť pre dôchodkový systém fatálny. Už teraz odchádza zo štátneho rozpočtu pravidelne okolo 30 percent na dôchodky, ktoré z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí nezvládame pokryť. Tak sa to nedá robiť donekonečna,“ uviedol pre portál penize.cz Aleš Poklop, šéf Asociácie dôchodkových spoločností a zároveň dôchodkovej spoločnosti Českej sporiteľne.

Žiadna reforma, tvrdia analytici

Zatiaľ čo Česko dáva na penzie približne deväť percent HDP, v polovici tohto storočia (zhruba v roku 2049) to bude takmer 13 percent. Ukazovateľ HDP vlani a tento rok „nafukuje“ dvojciferná inflácia , ale na budúci rok sa to zmení, komentuje situáciu hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Predpokladá, že inflácia sa čoskoro výrazne zníži, takže takzvaná „inflačná daň“ už nebude toľko stláčať pomer verejného dlhu k HDP.

„Preto česká vláda prichádza s konsolidačným balíčkom práve teraz. Musí. Tiež, samozrejme, vníma to, že do ďalších riadnych parlamentných volieb je ešte stále pomerne ďaleko, teda na nepopulárne kroky sa dovtedy možno zabudne,“ dodáva hlavný ekonóm. Inflačnú daň však podľa neho zaplatia prakticky všetci občania, avšak v zastrenej podobe, cez vyššie dane. Od budúceho roka a potom následne v ďalších rokoch budú občania aj firmy čeliť vyšším daniam už úplne nezastrene.

Má sa totiž zvýšiť daň z nehnuteľností, daň zo zisku firiem, daň z vody, daň z liekov, daň z čapovaného piva, daň z tabaku alebo alkoholu, dane a odvody pre živnostníkov. V konečnom dôsledku to zvýši celkom dlhý rad daní a odvodov, a to napriek tomu, že pravicový premiér Petr Fiala nedávno verejne sľuboval, že sa zvyšovať nebudú.

„Pritom sa v rámci parametrických úprav dôchodkového systému – o reformu ani teraz nejde! – postupne zvýši vek odchodu do dôchodku a súčasne klesne tempo valorizácie penzií,“ dodal L. Kovanda. Nie je to vraj ani konsolidačný balíček, ani dôchodková reforma-nereforma. Problémom je, že český vládny kabinet sľuboval niečo iné, než reálne pripravuje.

Parametrické úpravy, nič komplexné

Podobne to vníma aj ďalší expert. Český analytik z fakulty Sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe Martin Potůček pre portál iDNES.cz uviedol, že návrh českého ministra práce žiadnou dôchodkovou reforma nie je. Ide len o isté úpravy parametrov, pretože celkový systém penzií sa nepodarí zmeniť.

V nadväznosti na predstavené zmeny v dôchodkoch bude ich výška postupne klesať. „Návrh vládnych politikov je zásahom do medzigeneračnej solidarity a takto to predsa nemôže dopadnúť. Do úvahy sa musia vziať celkové zmeny sociálneho aj daňového systému,“ myslí si profesor M. Potůček.

On sám sa preto domnieva, že práve daňová progresia by mala byť cieľom ďalších rokovaní vlády, pretože udržuje sociálny zmier a celkovú súdržnosť spoločnosti. Do roku 2030 sa totiž dramaticky zníži podiel ekonomicky aktívnych osôb, ktoré v prvom pilieri prispievajú tým, ktorí sú už na dôchodku, preto musí byť ich penzia dôstojná a transparentná.

Zhruba dve tretiny vládneho konsolidačného balíčka sú podľa názoru českej ekonómky Markéty Šichtařovej zamerané na príjmy rozpočtu, teda na ťahanie peňazí z vrecka ľudí, či inak povedané, na zvýšenie prerozdeľovania. „A len zhruba tretina je zameraná na zníženie verejných výdavkov. To v žiadnom prípade nenapĺňa predstavu o kondícii ekonomiky,“ uvádza ekonómka na sociálnej sieti. Vládny balíček síce podľa nej „nezabije“ ekonomiku, ale ekonomické prostredie sa v niektorých oblastiach ešte zhorší.