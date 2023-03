Rekreačné bývanie vyletelo počas prvej vlny koronavírusovej pandémie do extrémnych výšok z hľadiska predaja. Na odbyt šlo takmer všetko vrátane tých chát a chalúp, ktoré predtým dlhšie zostávali ležať bez záujmu, predávalo sa vo všetkých cenových kategóriách. Mnoho ľudí v čase lockdownu a ďalších obmedzení volilo kúpu rekreačnej nehnuteľnosti ako možnosť „zmeniť vzduch“ a vycestovať aspoň za mesto.

Zvýšený dopyt spôsobil výrazný rast cien v segmente a tento trend sa udržal až do leta 2022, spomína Mário Glos z MGMreality.sk a zároveň člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

S postupným vytrácaním potvrdených prípadov covidu však začali miznúť aj záujemcovia o rekreačné nehnuteľnosti a dopyt po takomto type bývania klesol. „Objektívne to malo, samozrejme, viacero príčin, ako zmena sentimentu na trhu, ruská invázia, zdraženie energií, ale najmä nárast úrokových sadzieb a zdraženie hypoték. Všeobecne platí, že kategórie nehnuteľností, ktoré zaznamenajú najdynamickejší rast ceny, môže postihnúť aj najvýraznejší prepad,“ konštatuje M. Glos. Celkový pokles cien na trhu rekreačných nehnuteľností odhadol na úrovni 15 až 20 percent, no závisí to od lokality. Výnimkou sú, samozrejme, novostavby rekreačných nehnuteľností, kde pokles nie je taký výrazný.

Premrštené očakávania

Prepad dopytu je podľa odborníka z MGMreality.sk citeľný, v priebehu uplynulých šiestich mesiacov bol na úrovni 60 až 70 percent. Predĺžil sa horizont predaja, v ponuke sa akumuluje väčší objem nehnuteľností. Jediné, čo sa až tak nemení, sú očakávania predávajúcich. Tí často žijú v „spomienkovom optimizme“ pri ponukových cenách rekreačných nehnuteľností. „Inzerované ceny na portáloch sú stále vyššie ako reálne predajné ceny,“ hovorí M. Glos s tým, že klienti musia viac vyjednávať.