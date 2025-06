Z tejto analýzy vznikol jasný impulz: vytvoriť portfólio, ktoré nielen zarába, ale má vyšší zmysel a hodnotu. Tak sa zrodil projekt Defense – akciové portfólio investujúce výhradne do verejne obchodovaných spoločností z oblasti obrany, technológií a bezpečnosti.

Príbeh, ktorý priniesol výsledky

Portfólio manažérom akciového dynamického portfólia Defense je Mgr. Martin Vozár, PhD., ktorý má dlhoročné praktické ako aj teoretické skúsenosti z oblasti riadenia akciových portfólií.

Pri našej práci využívame špičkové finančné softwarové technológie (ako je napríklad Bloomberg Professional Terminal) a aplikujeme najnovšie teoretické poznatky finančnej vedy aj behaviorálnej ekonómie.

Každá spoločnosť zaradená do portfólia prešla prísnym výberom – nielen z hľadiska fundamentov, ale aj reputácie, inovácií a strategickej pozície.

Do portfólia sa dostali lídri ako Rheinmetall, Northrop Grumman , či BAE Systems – firmy, ktoré nielenže dominujú vo svojom odbore, ale aj tvoria chrbticu bezpečnostných systémov demokratických krajín.

Výsledky, ktoré hovoria samy za seba

Výkonnosť portfólia Defense za obdobie 2.6.2024 – 3.6.2025 dosiahla +77,6 % , Benchmark (MSCI World Aerospace & Defense): +31,1 % ,

Alpha: +46,5 %.



To je jasný dôkaz, že vhodne riadené akciové portfólio dokáže prinášať nielen výnos, ale aj zmysel a víziu.

Vývoj historického celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia Defense a Benchmarku (MSCI World Aerospace & Defense Index). Dáta sú zobrazené na časovej perióde od 2.6.2024 do 3.6.2025 (2.6.2024 = 0%). Výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj: OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Údaje o zhodnotení sú založené na hrubej výkonnosti. Príklad kumulatívneho účinku nákladov na návratnosť investície je uvedený prostredníctvom webového odkazu: kliknite sem

Investícia, ktorá má hlbší význam

Portfólio Defense nie je len o číslach. Investovaním do tohto portfólia nepriamo podporujete obranyschopnosť, technologický výskum a strategickú stabilitu slobodného sveta. Je to príležitosť pre ľudí, ktorí chcú svoj kapitál investovať do spoločností, ktoré majú reálny vplyv na budúcnosť sveta.

Regulácia a bezpečnosť klientov

Spoločnosť OMNIUM CAPITAL o.c.p., a.s. je regulovaná Národnou bankou Slovenska a podlieha všetkým povinnostiam podľa legislatívy EÚ. Klientske vklady sú chránené v zmysle zákona prostredníctvom Garančného fondu investícií. Naše portfóliá sú transparentné, verejné a pravidelne reportované.

Záver? Ľudí zaujíma výsledok

Portfólio Defense vzniklo ako odpoveď na meniaci sa svet. Vďaka analytickému prístupu, vízii a dôvere klientov dnes prináša konzistentný výnos a vyšší zmysel.



Ak hľadáte inteligentnú, strategickú a zmysluplnú investíciu – Defense je odpoveď.



Môžete nás kontaktovať na 0908 736 069, alebo na [email protected]

Viac o portfóliu Defense

Upozornenie na riziká

Všetky výnosy zobrazené v tomto materiály sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj dát: OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. S investovaním je spojené riziko, hodnota investícií môže rovnako rásť, ako aj klesať.