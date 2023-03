Tieto otázky sú v čase rastúcich cien všetkých tovarov a služieb pre domácnosti skutočne na mieste. Práve v ekonomicky náročnejšom období, kedy sa nám výplata míňa kvôli bežným nákupom a plateniu účtov oveľa rýchlejšie, kedy si niet čo odkladať a v horších prípadoch je treba siahnuť na doterajšie úspory, hrozí, že nečakané nepríjemnosti nebude z čoho zaplatiť. Ak teda vznikne na dome či v byte nejaká škoda, dobre nastavené poistenie, s ktorým sa nám peniaze na opravu vrátia, oceníme oveľa viac než v minulosti.

Niekoľko desiatok eur mesačne vs. tisíce za opravu

Pravdepodobnosť, že bude treba dať do poriadku určitú škodu v poistenom byte či dome, s rokmi stúpa. „Keď sa pozrieme na obdobie napr. štyroch či piatich rokov, toto riziko sa podľa našich skúseností u poistených klientov pohybuje už na úrovni dvojciferného čísla,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.



Zmysel dlhodobého poistenia ilustruje aj konkrétny príklad zo zdrojov poisťovne KOOPERATIVA.

Čo doma najčastejšie hrozí?

Podľa údajov jednej z najväčších poisťovní na Slovensku patrí medzi najčastejšie hlásené škody vlastníkmi bytov zatečenie podláh a stropov z vodovodných zariadení, práčky, umývačky či vytopenie od susedov. „Častou poistnou udalosťou v bytoch býva aj vytopenie susedov zapríčinené zo strany klienta, čo kryje poistenie zodpovednosti za škodu na majetku. Problém doma vzniká aj kvôli skratom elektromotorov v spotrebičoch, ktoré sa nezriedka končia požiarom. Ak hovoríme o klientoch, ktorí majú poistený vlastný dom, rizík je, pochopiteľne, omnoho viac,“ približuje zástupkyňa poisťovne KOOPERATIVA. Tie súvisia najmä s nepriaznivým počasím a živelnými pohromami. „Medzi najčastejšie poistné udalosti na rodinných domoch patria zaplavené pivnice a obytné priestory, búrlivým vetrom a búrkami poškodené strechy ale aj vybavenie záhrad - altánky, záhradné domčeky či bazény,“ dopĺňa Silvia Nosková Illášová.

Ceny stavebných materiálov a prác rastú rekordným tempom

Pri riešení otázky poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti je treba brať do úvahy aj zvyšovanie cien stavebných materiálov a práce majstrov. To sú totiž kľúčové položky, ktoré je nutné zaplatiť, ak dôjde v byte, dome či na ďalšom majetku okolo neho k nečakanej škode a chcete ju dať do poriadku. „Zatiaľ čo celková inflácia na Slovensku za rok 2022 dosiahla v priemere 12,8 %, ceny v stavebníctve rástli ešte rýchlejšie. V januári 2023 narástla medziročne cena práce stavbárov až o 18.6 %. Materiál, s ktorým stavbári pracujú, zdražel v tom istom mesiaci medziročne o 15 %,“ hovorí Martin Vlachynský, ekonomický analytik z projektu ZPDZ Research, ktorý dodáva, že roky predtým tieto ceny nerástli v priemere rýchlejšie ako len 5 % ročne, pričom ešte v januári 2021 začali dokonca nakrátko klesať.

V prípade, že nemáte domáce poistenie a vznikne nejaká škoda, si teda bude treba siahnuť do vlastného vrecka výrazne hlbšie, čo môže znamenať aj ďalšie zadlženie sa. Pochopiteľne, ak doma poistení ste a účet za tieto opravy môžete dať preplatiť do poisťovne, je to jednoznačne ten lepší prípad.

Dajte si pozor na zmluvu, aby ste neprišli o peniaze

Keďže bude treba zaplatiť za domácu rekonštrukciu po vytopení, požiari či víchrici už výrazne viac, je dôležité postarať sa tiež o to, aby sa vám z poistky vrátila do domáceho rozpočtu celá táto suma. Podľa zástupkyne poisťovne KOOPERATIVA však už dnes nemusia pôvodne uzatvorené podmienky v poistných zmluvách kvôli inflácii postačovať na pokrytie reálnych nákladov na opravu. Existuje však riešenie, a tým je dohodnutie si tzv. indexácie poistnej sumy vo vašej poisťovni.



„Poisťovňa každý rok podľa vývoja stavebného cenového indexu upravuje poistnú sumu aj cenu poistky za nehnuteľnosť. Na to, aby sa tak dialo, je však potrebné dať svoj súhlas a aktualizovať si poistnú zmluvu,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a pokračuje: „Výhodou je, že pri indexácii bude tento prepočet prebiehať automaticky, čiže netreba nič držať v hlave a vaša zmluva bude vždy aktuálna.“

Ekonóm vysvetľuje – finančné rezervy domácnosti klesajú Nominálne mzdy na Slovensku narástli počas roka 2022 štatisticky takmer o 8 %, no ceny tovarov rástli ešte rýchlejšie. Pri celkovej inflácii na úrovni 12,8 % tak kúpyschopnosť reálnych miezd klesla priemerne o 4,5 %. „Inflácia kazí nielen platy, ale aj úspory. Predstavte si, že si roky sporíte na rekonštrukciu domu, alebo si peniaze odkladáte na účet ako rezervu na nečakané výdavky. Výrazný rast cien v stavebníctve však spôsobuje, že peniaze určené na novú strechu, garáž či rekonštrukciu v byte sa začali výrazne zmenšovať, aj keď číslo na bankovom účte ostalo rovnaké,“ hovorí ekonomický analytik Martin Vlachynský. Keď inflácia zhoršuje úspory, brzdí tým aj investície, napr. do stavby nového domu. Je ťažšie pripraviť si kvalitný rozpočet a je potrebné vytvárať väčšie rezervy pre prípad, že sa v našich kalkuláciách prerátame. „Rovnako to ale platí aj pre prípad údržby. Ak máte bytový alebo rodinný fond opráv, oplatí sa porovnať si jeho stav s aktuálnymi cenami majstrov a zariadenia. Podľa medziročného porovnania v januári 2023 sa ceny v kategórii bytového zariadenia a bežnej údržby domu zdvihli priemerne o 12,2 %,“ vysvetľuje ekonóm.