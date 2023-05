Ľudia častejšie a radšej volia postupnú rekonštrukciu, najlepšie svojpomocnú. Ukázal to aj nedávny prieskum agentúry Focus zameraný na plány majiteľov domov pri ich obnove a hľadaní úspor energie. Dôvodom je najmä ekonomická situácia a neistota napríklad v tom, či uspejú v schéme Obnov dom v rámci programu plánu obnovy, ktorý realizuje ministerstvo životného prostredia.

Zhodnotenie stavu budovy

Bez ohľadu na to, či niekto žiada alebo nežiada dotáciu od štátu, je dobré vedieť, ktoré stavebné opatrenia sú s ohľadom na dosiahnutie energetických úspor najefektívnejšie. Ak niekto plánuje rekonštrukciu domu s cieľom dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti, prvým krokom by malo byť zhodnotenie stavu budovy a výber najefektívnejších stavebných úprav.

Pravdou je, že nie každé trendové opatrenie musí byť správne. V dotačnom programe Obnov dom je 21 opatrení. Treba však vybrať také, aby sa dosiahli minimálne tridsaťpercentné úspory primárnej energie a minimálne 25 percent celkových oprávnených výdavkov musí pochádzať z oblasti A, čiže sa musia týkať tepelnej izolácie budov.

Prvým krokom má byť oslovenie energetického certifikátora alebo autorizovaného stavebného inžiniera, ktorý vypracuje energetické hodnotenie aktuálneho stavu domu vrátane návrhu stavebných opatrení s dosiahnutými percentami energetickej úspory.

Základ je energetický certifikát

Vypracovanie energetického certifikátu pôvodného stavu je alfou a omegou, od ktorého sa všetko odvíja. Či už sa chce majiteľ uchádzať o finančnú dotáciu alebo nie, certifikátor navrhne aj konkrétne riešenia. „To znamená, že navrhne napríklad, koľko centimetrov má mať zateplenie stien, koľko strecha, či vymeniť okná a stanoví aj aký efekt tieto opatrenia prinesú, teda akú energetickú úsporu budú znamenať v percentách. Bez ohľadu na to, či budú realizované svojpomocne a postupne, alebo stavebnou firmou na kľúč,“ upozorňuje architekta a riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií Marcela Kubů.

Dôležité to je aj pri zvažovaní dotácie. Certifikátor alebo projektant (môže, no nemusí to byť jedna a tá istá osoba) v podstate ručí za to, že úpravy, ktoré navrhuje, povedú k dosiahnutiu potrebných úspor a pomôžu pri odklepnutí dotácie a prefinancovaní nákladov.

Dôležité sú prvé kroky