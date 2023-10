Kedy investor vyhľadáva wealth manažéra?

Investori v zásade očakávajú dva typy prístupov. Môže im ísť prioritne o zachovanie hodnoty ich majetku, keď sa okrem maximalizácie výnosu snažíme minimalizovať pravdepodobnosť straty.

Alebo klienti vyhľadávajú výraznejší rast hodnoty svojich aktív, napríklad kvôli budúcemu dôchodku. Sú to klienti, ktorí stále aktuálne pracujú alebo podnikajú a nepotrebujú či nevyžadujú poberať dividendy zo svojich investícií. Vtedy investujeme do nástrojov s vyšším očakávaným výnosom, dlhším časovým horizontom a nižšou likviditou v najbližšom čase.

Aby wealth manažér dokázal navrhnúť optimálne investičné riešenie, musí mať o investorovi maximum informácií.

Čo je wealth management? Wealth management je služba, ktorá sa zameriava na zhodnocovanie investičných aktív bonitných privátnych alebo inštitucionálnych investorov. Podstatou wealth managementu je dlhodobá starostlivosť o kvalifikovaných investorov, pre ktorých wealth manažér vytvára individuálne investičné riešenie na základe ich potrieb a cieľov.

Čo konkrétne potrebujete o investorovi vedieť?

Je dôležité vedieť, či ide o klienta s už ukončeným biznisom alebo o ešte stále aktívneho klienta, ktorý má pravidelný peňažný príjem. Ideálne je, ak vytvoríme súpis majetku, od ktorého by sa mala nastaviť stratégia. Potrebujeme poznať štruktúru a organizáciu aktív aj pasív, fázu životného cyklu investora, daňové zaťaženie, nástupníctvo, poplatky, plánovaný transgeneračný prenos majetku, jeho záujmy či filantropiu. Je dôležité „nacítiť“ rodinné zázemie klienta a vedieť aj o jeho predchádzajúcich investičných skúsenostiach.

Všetky tieto informácie potrebujeme z jediného dôvodu – ponúknuť klientovi riešenia, ktoré mu prinesú naplnenie jeho očakávaní. Takto vnímame skutočný individuálny prístup.

O individuálnej starostlivosti však hovorí v podstate každý...

To je pravda, nie každý ju však dokáže aj poskytnúť. Náš WOOD & Company wealth management tím nemusí strácať čas inými ako investičnými službami, pretože sa zameriavame iba na investovanie. Naši manažéri sú klientom plne k dispozícii, môžu sa im venovať osobne a dodať im do ich portfólia najvhodnejšie a najkvalitnejšie produkty.

Navyše WOOD & Company wealth management má filozofiu, že vzťah s klientom nevytvárame len na jednu investíciu alebo len na určitú fázu života investora či jeho biznisu. Do vzťahu vstupujeme s úmyslom starať sa o neho natrvalo. Aj Warren Buffett tvrdil, že jeho najobľúbenejší investičný horizont je „navždy“.

​​Sme radi, ak nás klient spozná veľmi detailne, kto sme, ako podnikáme, akú máme históriu a filozofiu. Rovnako aj my potrebujeme hlbšie „navnímať“ investora. Pri investovaní sme s ním na jednej lodi.

Zdroj: WOOD & Company Michal Kasana, Wealth Management Director vo WOOD & Company

Čo tým myslíte?

Znamená to, že investujeme spolu s klientmi. Členovia wealth management tímu sú sami aktívnymi investormi, vďaka čomu je náš prístup autentický. S klientmi vstupujeme do projektov alebo firiem aj majetkovo a delíme sa nielen o zisky, ale spoločne znášame aj riziká investície.



Ponúkame im produkty viazané na aktíva, ktoré sú pod manažérskou alebo finančnou kontrolou WOOD & Company alebo do nich spoločnosť investuje. Vo väčšine prípadov ide o príležitosti, v ktorých majú svoje peniaze aj partneri alebo manažéri WOOD & Company. Tento individuálny prístup vyplýva aj z toho, že naše produkty dôverne poznáme. Držíme sa sloganu: Investujeme do toho, čomu sami veríme.

Ako investor spozná dobrého wealth manažéra?

Kvalitný wealth manažér musí mať primerané vzdelanie, skúsenosti na investičnom trhu a osobnú integritu. Je dlhodobým partnerom klienta, jeho rodiny a vždy koná v jeho najlepšom záujme. Čo je však najdôležitejšie, podrobne vás zoznámi s ponúkaným investičným produktom vrátane rizík.

"Dobrý wealth manažér dostane klienta do komfortu a pomôže mu „krotiť vášne“. " Michal Kasana, Wealth Management Director vo WOOD & Company

Posledné roky sú z pohľadu investícií turbulentné. Ako ste sa s tým vyrovnali?

Náš tím tvoria seniorní profesionáli s bohatými, aj viac ako 20-ročnými skúsenosťami na investičných trhoch. To prináša nadhľad, detailné poznanie trhov, ich historického vývoja a schopnosť vyhodnocovať situáciu realisticky.

V čase krízy radíme klientom nepanikáriť a svoje rozhodnutia s nami konzultovať. Dobrý wealth manažér dostane klienta do komfortu a pomôže mu „krotiť vášne“. Nie je výnimkou, že ho od investovania odrádzame, ak to je potrebné.

Ako na to klienti reagujú?

Takmer vždy pozitívne. Byť úprimný a transparentne informovať klienta považujeme za absolútne kľúčové. Vo WOOD & Company vždy komunikujeme otvorene a investor dostáva realistické informácie, aj keď nie sú priaznivé.

Takisto očakávania výnosnosti komunikujeme skôr konzervatívne. V kontexte transparentnosti nám záleží na tom, aby klienti produktu rozumeli. Aby vedeli aj to, ako je tvorený výnos, čo z toho má správca a čo investor.

Do akej miery je dôležité zázemie spoločnosti WOOD & Company?

V prípade potreby je pre nás k dispozícii silný expertný tím v pražskej centrále. Aj vďaka ich pozícii na pražskej burze či iných burzách v strednej a vo východnej Európe tu pôsobia odborníci na všetky oblasti investovania.

Vo WOOD & Company sa okrem wealth managementu venujeme aj iným odvetviam, a tak klientom dokážeme dodať komplexný servis. Podnikateľom vieme ponúknuť konzultácie týkajúce sa ich biznisu. Máme skúsenosti v oblasti investičného bankovníctva, poskytujeme poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, pri vstupe spoločnosti na burzu alebo pri zaistení financovania spoločnosti. Sme jedinou spoločnosťou v SR a ČR pôsobiacou v združení Oaklins, do ktorého patrí niekoľko desiatok investičných bánk a skupín z celého sveta.

Spomínal som kvalitu a jedinečnosť produktov WOOD & Company. No tak ako sa aj z kvalitných surovín dá uvariť zlé jedlo, môže sa to pokaziť aj pri wealth managemente. Základom úspechu sú preto vždy ľudia, naši wealth manažéri, ktorí do svojej práce prinášajú aj kus svojho vlastného umenia. Iba tak dokážeme s klientom vytvárať jeho unikátny príbeh a byť jeho partnerom „navždy“.

Viac o WOOD & Company nájdete TU.