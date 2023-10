Vysoké ceny energií a materiálov aj rozkolísané dodávky. Nadmerné daňovo-odvodové zaťaženie a neutíchajúca byrokracia. Problém získať kvalitnú pracovnú silu a tlaky zamestnancov na zvyšovanie platov. Toto všetko dopadá na malé a stredné podniky a v budúcnosti ešte dopadať bude. Mnohé prežili za uplynulé mesiace krušné časy, a tak hľadajú rôzne možnosti, ako si zlepšiť biznis a obstáť v tvrdej konkurencii. Neexistuje pre ne jedno geniálne riešenie, ale množstvo malých a postupných krokov.

Ako to však urobiť? Čo by malým a stredným firmám najviac pomohlo a na čo by mala prihliadať aj nová vláda? TREND sa na to pýtal odborníkov z praxe. Prinášame prvú časť ich vyjadrení.

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Malé a stredné podniky potrebujú v prvom rade stabilné a predvídateľné podmienky na svoje podnikanie. Zároveň je potrebné pri prijímaní regulácií dôsledné rozhodovanie na základe dát a porovnávanie nákladov so zamýšľanými prínosmi. Prax posledných mesiacov nám ukázala, že najmä proces predkladania zákonov poslancami si vyžaduje zásadné zmeny, pretože neexistuje žiaden odborný argument, prečo pri poslaneckých návrhoch tolerujeme nižší kvalitatívny štandard.