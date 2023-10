Čo by malým a stredným firmám najviac pomohlo a na čo by mala prihliadať aj nová vláda? Na to sa TREND pýtal ďalších zástupcov z praxe a zo štátnych organizácií. Prinášame ich vyjadrenia.

Martin Lidaj, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

Je potrebné najmä naštartovať ekonomiku, malé a stredné podniky sú jej kostrou. Podnikatelia volajú predovšetkým po znížení odvodového a daňového zaťaženia. Ďalej je to zjednodušenie podnikateľského prostredia ako takého – odbúranie zbytočnej byrokracie, administratívy a podobne. Firmy sa majú sústrediť na dosahovanie zisku, investovanie, inovácia a rozvoj. A nie neustále riešiť samotný chod firiem a sledovať neustále sa meniace podmienky a legislatívu.