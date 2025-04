Po troch mesiacoch úradovania Donalda Trumpa v Bielom dome však vidno, že tieto očakávania sa radikálne zmenili a kapitál začína odtekať z amerického finančného trhu. Dôkazom toho je skutočnosť, že hoci Wall Street prechádza korekciou, ceny amerických dlhopisov ako bezpečného prístavu zásadne nerastú, pričom dolár sa dostáva pod predajný tlak.

Zdá sa tak, že svet sa nachádza za zenitom excepcionalizmu USA, ktorého bublina spľasína z viacerých vnútorných aj vonkajších faktorov.

Domáci špendlík do nej pichol Trump pre hospodársky rast negatívnymi chaotickými krokmi zavádzania agresívnych dovozných ciel aj voči najbližším obchodným partnerom a tradičným spojencom, od ktorých sa očividne vzďaľuje. Rast pochybností o americkej bezpečnostnej „put opcii“ viedol k uvedomeniu, predovšetkým Európy, že sa musí o seba postarať sama, čo prispelo k plánom jej veľkých fiškálnych stimulov na obranu a zrýchlilo aj dohodu na veľkom infraštruktúrnom balíku v Nemecku. Môže to viesť aj k tomu, že bude nakupovať viac tovarov na čele so zbrojárskou technikou mimo Ameriky, pri preferencii airbusov pred boeingmi, pričom na obchodnú vojnu môžu doplatiť aj americké technológie na čele s umelou inteligenciou (a môže z nej profitovať Čína).

Vzduch z bubliny však bude vysávať najmä avizovaná a bezpochyby nutná americká fiškálna detoxikácia (krátkodobé negatíva tohto kroku vytvárajú až riziko recesie) po výdavkových orgiách najmä od kovidových čias (presahujúcich v pomere k HDP úrovne z 2. svetovej vojny), ktoré spôsobujú rýchlonohý a dlhodobo neudržateľný rast amerického verejného dlhu, kde vláda dáva viac zdrojov na jeho obsluhu ako na zbrojenie! Dlhopisový trh zrejme vytvorí tlak, aby americké daňové škrty neboli výrazné.

Atraktivitu amerických aktív zároveň znižuje aj koniec dlhej japonskej deflácie a očakávané veľké oživenie čínskej spotreby domácností najmä v dôsledku veľkého vládneho stimulačného balíka.

Predpokladáme, že zhodnotenie stále bohato nacenených amerických aktív bude v nasledujúcich rokoch zaostávať za zvyškom sveta a povedie aj k ráznemu oslabeniu dolára.