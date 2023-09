Kryptomeny priniesli do sveta investovania príliš veľa turbulencií. V posledných mesiacoch investorov skôr vystrašili. Virtuálne meny nikdy neboli, nie sú a zdá sa, že ešte dlho nebudú stávkou na istotu. Veľmi dobre to ilustruje aj hodnota trhovej jednotky bitcoinu. Ten ešte pred dvomi rokmi zaznamenal rozprávkové zisky, no už o rok neskôr investori počítali gigantické straty.

Do konca roka 2022 vedúca kryptomena zaznamenala najstrmší prepad, keď zo svojho historického vrcholu 56-tisíc eur prepadla za niekoľko mesiacov o 73 percent. Digitálne meny ako bezpečný prístav pred vysokou infláciou a sprísňujúcou sa menovou politikou centrálnych bánk nakoniec nezafungovali. Neistý svet obchodovania s kryptomenami umocnil tento rok aj krach jednej z najväčších kryptomenových búrz FTX či mnohé hackerské útoky.

Problémy a podvody

K tomu sa nabaľovalo viacero poplašných správ z ďalších, dovtedy stabilných, kryptobúrz, ktoré hlásili problémy a dočasne pozastavovali výbery financií. Samostatnou kapitolou investičného rizika pri kryptomenách je existencia pochybných stoviek malých kryptomien (kryptoprojektov) a tokenov, ktoré lákajú investorov. Bežný investor by však mal byť obozretný a svoj apetít uspokojiť maximálne s prvou desiatkou najväčších kryptomien (na základe veľkosti trhovej kapitalizácie).

Využívanie bitcoinu ako bežného platidla, alebo nasadenie technologickej inovácie na báze blockchainu, ako hlavnej devízy druhej najväčšej kryptomeny etherea, je stále v nedohľadne. Pred dvomi rokmi mnohé technologické giganty na čele s Teslou, Visou či Paypalom ohlásili adopciu kryptomien do ich biznisov. Veľký efekt to však malo opäť len pre špekulantov a drobných investorov, pre ktorých to bol impulz, aby po prvý krát špekulatívne zaradili kryptomeny do portfólia.

Od začiatku roka 2023 sa však investičná nálada niesla v pozitívnom očakávaní, že americký burzový regulátor schváli prvé americké bitcoinové ETF (burzovo obchodovaný fond). Aj v očakávaní tejto udalosti posilnil tento rok bitcoin o 65 percent.

Fond GBTC vlastní 636-tisíc bitcoinov v hodnote 17,4 miliardy dolárov. Po rozhodnutí súdu o umožnení vzniku prvého amerického ETF naviazaného na kryptomenu sa hodnota fondu dostala na najvyššie úrovne od júla 2021. Rozhodnutie amerického súdu otvorilo cestu k premene fondu na fond obchodovaný na burze.

Hodnota GBTC v deň po rozhodnutí súdu o umožnení vzniku ETF vzrástla o 17 percent, samotná kryptomena bitcoin na túto správu reagovala päťpercentným rastom.

Ak bude spotový Bitcoin ETF definitívne schválený, „bude to znamenať kľúčový moment vo vývoji triedy kryptoaktív, ktorý bude katalyzovať ďalšie mainstreamové prijatie bitcoinu a ďalších kryptomien a prinesie do tohto priestoru nový kapitál a inštitúcie,“ napísali v poznámke analytici Citiz JMP Securities.

Opatrnejšie sa vyjadril analytik investičnej spoločnosti Bespoke Investment Group: „Hoci výkyv nahor pri jednorázových zvýšených objemoch nákupov bol pôsobivý a dnešné správy poskytujú určitú nádej pre kryptomeny na regulačnom fronte, jeden deň trend nerobí.“ Analytik dodal, že vyhliadka na nový dopyt bežných investorov po najväčšom digitálnom aktíve patrí medzi hnacie sily 67-percentného odrazu bitcoinu v tomto roku. Myslí si však, že čím viac bežných ľudí ho bude vlastniť, tým častejšie bude bitcoin náchylný na prepady súvisiace s emočnými výpredajmi.

Fond GBTC má v súčasnosti uzavretú štruktúru, vďaka čomu je náchylný na veľké odchýlky od čistej hodnoty aktíva (bitcoin), ktoré obsahuje. Jeho premena na štandardný investičný nástroj ETF, by fondu umožnilo nakupovať a predávať najväčšiu kryptomenu v cenách, ktoré presne kopírujú jeho hodnotu.

