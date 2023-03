Obnoviť starý dom, dať naň zelenú strechu, nainštalovať nový zdroj energie, napríklad solárne panely. Kto má záujem vylepšiť svoje bývanie, má na to v najbližších týždňoch dobrú šancu, ktorú netreba premrhať.

Výsledkom bude, že štát na to prispeje, čím ušetrí peňaženku domácnostiam v sume až do 15-tisíc eur na jeden dom. Drahé energie na Slovensku totiž podľa prognóz analytikov zostanú dlhodobo a treba sa naučiť s tým žiť.

Prvé dve pilotné výzvy na dotáciu v programe Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý spravuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), bolo možné využiť len do konca februára 2023. Na stole už leží ďalšia pripravovaná dotačná výzva, ktorá má prísť z rezortu životného prostredia pod vedením Jána Budaja v najbližších dňoch. Sľubuje jednoduchší proces, menej byrokracie a vyšší počet uspokojených záujemcov.

Menej papierov a byrokracie

Kompletnú výzvu so všetkými prílohami zverejnia 27. marca 2023, záujemci budú môcť podávať žiadosti od konca apríla. Cieľom je, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení či nesplnení podmienok, avizoval minister. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí bude možné vraj zazmluvniť do 31. júla 9-tisíc až 10-tisíc ľudí.

Po novom nebude treba napríklad predkladať doklady zo stavebného úradu, ani potvrdenie o trvalom pobyte, ani doklad o žiadnych dlžobách voči štátu. Výrazne sa zníži počet povinných príloh. K vyplneniu žiadosti po novom postačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.