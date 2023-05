Slovenský trh úverov na bývanie čaká tretia veľká zmena od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008. Na rozdiel od minulosti sa už neoplatí fixovať úrokovú sadzbu hypoték na dlhé obdobie. Nič na tom nemení ani aktuálna úroková politika domácich bánk. Tá spočíva v ponúkaní nižších sadzieb výmenou za dlhšie zafixovanie úroku.

Tento trend je už dva mesiace vidieť aj v oficiálnych štatistikách priemerných sadzieb za celý finančný trh od Národnej banky Slovenska. Najaktuálnejšie údaje sú za mesiac marec, kedy úver na bývanie s rok nemennou sadzbou mal priemerný ročný úrok 3,74 percenta a pri dobe splatnosti od jedného do piatich rokov 3,65 percenta. Ešte väčší rozdiel bol vo februári: 3,38 percenta oproti 3,53 percenta.

Podobne sa vyvíja situácia v čoraz väčšom počte štátoch eurozóny. Vo februári boli úvery na bývanie s kratšou dobou fixácie úrokovej sadzby lacnejšie v ôsmich a v marci v deviatich krajinách. Najväčší rozdiel je v Lotyšsku, kde úvery s fixáciou sadzby od jedného do piatich rokov majú priemerný ročný úrok 7,43 percenta a pri rok nemennej sadzbe „len“ 4,93 percenta.

Na základe tvrdých dát je možné konštatovať, že čoraz viac bánk počíta v budúcnosti so zlacňovaním pôžičiek a krátkodobé fixácie majú z dlhodobého pohľadu príliš vysoké úroky. Keby to nebolo tak, finančné domy predávajú dlhodobé fixácie úrokových sadzieb za vyššie úroky ako krátkodobé. Trend zlacňovania signalizuje aj vývoj Litve, Lotyšsku a Estónsku. Banky pobaltských štátov ako prvé dvíhali úrokové sadzby z obáv pred vysokou infláciou. Dnes ich naopak ako prvé znižujú z extrémne vysokých úrovni. Priemerný úrok od februára do marca klesol v Litve z 5,25 na 4,92 percenta, Lotyšsku z 9,25 na 7,43 percenta a Estónsku zo 7,22 na 5,12 percenta.

Trinásť rokov trvajúci pokles

Z pohľadu bankových klientov prešiel slovenský hypotekárny trh od vypuknutia finančnej krízy dvoma vážnymi zmenami. Priemerný úrok hypotéky predanej v januári 2009 bol 6,37 percenta. V priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov klesol na 5,58 percenta. Trend postupného zlacňovania trval až do januára 2022, kedy priemerný úrok dosiahol 0,99 percenta. Ide o sadzby fixované od jedného do piatich rokov.

Počas predchádzajúcej dekády sa jednoznačne oplatili krátkodobé fixácie úrokovej sadzby. Každá zmena totiž priniesla zníženie mesačnej splátky. Stotisíceurová hypotéka splatná o tridsať rokov bola v roku 2009 úročená ročnou sadzbou 6,37 percenta. Klient banke každý mesiac vrátil 624 eur. Už o dvanásť mesiacov klesol ročný úrok na 5,58 percenta. Z tohto dôvodu sa mesačná splátka znížila o 50 eur na 574 eur. Podobný pokles pokračoval aj v nasledujúcich rokoch.

Dlhodobé fixácie sa prvý raz začali javiť ako výhodné po nástupe pandémie. V neistých časoch analytici odporúčali ľuďom zaistiť si na čo najdlhšie obdobie nízke splátky hypoték. Mnoho klientov túto radu ignorovalo. Dôvodom boli zanedbateľné rozdiely medzi jednotlivými dĺžkami fixácie. Tie sa pred troma rokmi pohybovali len v desatinách percentuálneho bodu.

Príchod tretej zásadnej zmeny