Hypotéky sú čoraz drahšie, menšie a menej dostupné. Takto by sa dala charakterizovať súčasná situácia na trhu. Pre väčšinu Slovákov sú však zrejme jedinou cestou, ako sa dostať k vlastnému bývaniu.

Komplikácie spôsobujú zvyšujúce sa úrokové sadzby Európskej centrálnej banky a následne i vyššie splátky úverov klientov, ale aj nové podmienky pre žiadateľov. Navyše, tisícom Slovákov sa skončí v tomto či budúcom roku fixácia nízkych úrokových sadzieb z minulosti, čo znamená výdavky vyššie mesačne o stovky eur navyše pri súčasných úrokových sadzbách.

Čo to pre bežných Slovákov reálne znamená a aké problémy pri hypotékach aktuálne riešia? TREND sa na to niektorých expertov z praxe spýtal a prináša ich odpovede.

Radoslav Valko, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance

Aktuálna situácia prináša klientom veľké komplikácie. Menšiu skupinu predstavujú ľudia, ktorí si chcú nehnuteľnosť zadovážiť. Kvôli vysokým úrokom a cenám nehnuteľností im na to nevychádzajú príjmy a banky tiež dôslednejšie posudzujú riziko budúceho nesplácania úverov.

Niektorých klientov preto ani financovať nechcú. Väčšiu skupinu ľudí s hypotekárnymi problémami predstavujú tí, ktorí už hypotéky majú. Len málo z nich si zafixovalo hypotéky na dlhé obdobie so sadzbami okolo jedného percenta. Tí, čo tak nespravili, buď už ťažkosti majú, alebo ich mať budú. Väčšina z nich mala fixáciu kvôli najnižším sadzbám nastavenú na 3 roky – týmto ľuďom sa tak sadzby zvýšia na 4 percentá, čo môže navýšiť splátku o polovicu.

Samozrejme, je možné úver refinancovať, no tu je potrebné myslieť na to, že refinancovanie bez dokladovania príjmov je možné len v prípade, že nová splátka nie je vyššia ako stará. A to môže byť problém, lebo aj tie najnižšie ponuky už majú vyššie splátky ako pôvodné. Riešením problému ešte môže byť zmena splatnosti dlhu na dlhšie obdobie, čo zníži splátku, ale to – predovšetkým u klientov, ktorí majú hypotéky krátko a ich splatnosť bola dlhá už na začiatku – nie je možné.

Alexandra Novák, prezidentka Združenia realitných kancelárií Slovenska

Klienti, ktorí si nezabezpečili fixáciu hypotekárneho úveru na dlhšie obdobie pri nižších úrokových sadzbách, musia rátať s vyššími splátkami úveru. Mnohým rastú nielen splátky úveru, ale aj zálohové platby za energie, čo spolu tvorí nápor na rodinné rozpočty. Rodinám, ktoré bývajú vo svojom, sa zatiaľ darí eliminovať iné výdavky, aby dokázali pokryť zvýšené náklady na bývanie.