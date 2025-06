Google si držal vedúce postavenie v online vyhľadávaní celé desaťročia. S prudkým nárastom konkurencie v oblasti umelej inteligencie a prebiehajúcimi žalobami zo strany federálnych úradov však čelí nielen strate trhového podielu, ale aj možnému zásahu do svojho obchodného modelu. Ak budú protimonopolné žaloby úspešné, spoločnosť môže prísť o najdôležitejšie distribučné kanály a potenciálne čeliť rozdeleniu.

Neočakávaný obrat v nálade investorov nastal po svedectve Eddyho Cuea, viceprezidenta spoločnosti Apple pre služby, pred americkým ministerstvom spravodlivosti. Priznal totiž, že po prvý raz v histórii Google zaznamenal pokles počtu vyhľadávaní cez Safari.

Ako hlavný dôvod uviedol rastúcu popularitu nástrojov ako ChatGPT a Perplexity – AI chatbotov, ktoré poskytujú používateľom rýchle a priame odpovede bez potreby preklikávania sa cez množstvo odkazov. Cue dokonca naznačil, že s ďalším vývojom AI by tieto nástroje mohli tradičné vyhľadávače úplne nahradiť a Apple už zvažuje ich integráciu do svojich služieb.

Burza zareagovala okamžite. Akcie spoločnosti Alphabet, materskej firmy Googlu, ako jediné zo skupiny tzv. „veľkolepej sedmičky“ technologických gigantov v priebehu posledného roka stratili na hodnote a od svojho vrcholu vo februári sa prepadli o takmer 20 percent.

S výrazným náskokom sa akcie Alphabet stali najlacnejšími medzi technologickými gigantmi, keď pomer ceny k očakávaným ziskom dosiahol hodnotu 17, oproti priemernej hodnote 29 u jej konkurentov. Napriek atraktívnemu oceneniu sú investori obozretní. „Alphabet zostáva pre obchodníkov neistou stávkou – minimálne dovtedy, kým sa nevyjasní situácia okolo regulácie,“ uviedol analytik Michael Nathanson z MoffettNathanson pre magazín Financial Times.

Google už pritom podobný šok zažil po spustení ChatGPT v roku 2023. Našťastie pre akcionárov reagoval rýchlo – predstavil vlastné AI nástroje, zefektívnil vyhľadávanie a pokračoval v rozvoji svojich hlavných biznisových segmentov. Ročné reklamné príjmy spoločnosti odvtedy vzrástli o 20 percent, zatiaľ čo segment firemného cloudu si polepšil takmer o polovicu.

Aj keď sú AI chatboty čoraz populárnejšie, z hľadiska návštevnosti stále výrazne zaostávajú. Od apríla 2024 do marca 2025 zaznamenali 55,2 miliardy návštev, čo predstavuje iba 2,96 percenta zo všetkých návštev tradičných vyhľadávačov, ktoré dosiahli vyše 1,86 bilióna.

Objem vyhľadávania Googlu pritom zostáva značný – aj napriek medziročnému poklesu o 0,51 percenta ide v priemere o približne 136 miliárd návštev mesačne. To je výrazne viac než v prípade ChatGPT, ktorý napriek svojmu rýchlemu rastu dosahuje 5,5 miliardy mesačných návštev.

„Google naďalej zostáva predvoleným vyhľadávačom na veľkom počte zariadení aj mimo ekosystému Apple,“ píše Financial Times a pripomína, že reklamy na platformách ako Google Search, Gmail a Google Maps priniesli v prvom štvrťroku 2025 viac ako 66,9 miliardy dolárov.

Niektorí optimistickí analytici na Wall Street však tvrdia, že AI chatboty a vyhľadávače sa skôr dopĺňajú, než by si navzájom konkurovali. „To, že Google už integruje AI do svojho vyhľadávania, podčiarkuje jeho snahu prispôsobiť sa novému prostrediu a zároveň si zachovať svoju pozíciu lídra,“ konštatuje expertka na umelú inteligenciu Cristina Criddle.

