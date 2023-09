Len experiment alebo blízka realita? Štvordňový pracovný týždeň skúšajú vo viacerých štátoch sveta, aj Európa to prijala ako výzvu. Európska únia chce presadzovať jeho zavedenie, a to najmä pre sektory s nedostatkom pracovných síl.

V rozhovore pre portugalský server Lusa to ešte v máji tohto roka povedal eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit. „Myslím si, že je to niečo, čo sa postupne posúva dopredu, pretože nové generácie majú určitú víziu o rovnováhe medzi pracovným a osobným životom,“ uviedol. „Som tomu otvorený,“ dodal.

Otázok sa vynára mnoho, odpovedí je zatiaľ menej. Často sa napríklad stáva, že firmy síce zavedú skrátený pracovný týždeň, ale objem odvedenej práce zostáva rovnaký. Takže to, čo sa predtým urobilo za päť dní, musia zamestnanci všetci zvládnuť za štyri. A nie všetkým sa takýto pracovný model pozdáva.

Zamestnávatelia sa v princípe zhodujú v tom, že lepším variantom by aj do budúcnosti bolo nechať nastavenia vhodnej pracovnej schémy na nich, bez zásahu štátnych orgánov. Aj vzhľadom na to, že vo výrobných či priemyselných podnikoch alebo službách je jednoducho produkcia závislá na odpracovanom čase.

TREND sa na tento pracovný experimentálny model pozrel bližšie v rámci vybraných krajín.

Belgicko

Vlani od novembra majú belgickí zamestnanci s plným pracovným úväzkom právo požiadať svojho nadriadeného o skrátenie pracovného týždňa z piatich na štyri dni bez toho, aby sa im krátil plat. Súčasťou tejto ponuky však je, že deň voľna navyše si musia v tých zvyšných napracovať. Teda byť v práci dlhšie alebo zvýšiť efektivitu, aby za štyri dni stihli to, čo bežne stíhajú za päť dní.

Situácia s odstupom pár mesiacov nie je taká priaznivá, ako by sa mohlo očakávať.Hoci deň voľna navyše za rovnaký plat znie lákavo, túto možnosť využíva zatiaľ len zlomok Belgičanov.

Podľa spoločnosti Securex, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti pracovného trhu, do práce tento rok chodí štyri dni namiesto piatich len okolo jedného percenta ľudí. Týždenný pracovný čas 38 hodín sa im totiž nezmenil. Na zamestnancov vo verejnom sektore, napríklad učiteľov, pracovníkov v hromadnej doprave alebo úradníkov, sa možnosť štvordňového pracovného týždňa nevzťahuje.

Belgický premiér Alexander De Croo pritom vlani uvádzal, že ich krajina sa touto zmenou stáva majákom pre inovatívnejšiu, udržateľnejšiu a digitálnejšiu ekonomiku. O reforme rokovala s odbormi aj podnikateľmi. Belgičanov však lákajú aj iné pracovné modely.

Podľa údajov citovaných ekonomickým denníkom Les Echos pracuje v súčasnosti 27 percent ľudí v Belgicku tri a viac dní v týždni z domu. Pandémia covidu-19 podľa denníka „radikálne zmenila pracovnú mapu“ krajiny a home office sa počas väčšiny týždňa stal štandardom, nie bonusom, konštatuje portál aktuálne.cz.

Island

Islanďania štvordňový pracovný týždeň vyskúšali postupne v rokoch 2015 a 2019. Na experimente spolupracoval britský think-thank Autonomy a Islandská asociácia pre udržateľnú demokraciu. Do testov sa počas tohto obdobia celkom zapojilo zhruba 2 500 ľudí.

Niekoľko rozsiahlych skúšok štvordňového pracovného týždňa prinieslo v záverečnej štúdii dve dôležité zistenia. Napriek tomu, že sa ich pracovný týždeň skrátil zo 40 hodín na 35 alebo 36 hodín týždenne bez zníženia platov, produktivita pracovníkov zostala rovnaká, niekde sa dokonca zvýšila. Kvalita poskytovaných služieb zostala taktiež nezmenená.

Ďalším zistením bolo, že kratší pracovný týždeň sa prejavil na zvýšení blahobytu a spokojnosti zamestnancov. V súčasnosti už dovedna 86 percent Islanďanov štvordňový pracovný týždeň buď má zavedený alebo má možnosť si ho v práci dohodnúť, uvádza irozhlas.cz.

Veľká Británia

Skrátený 34-hodinový týždenný pracovný čas pri zachovaní doterajšieho platu si vlani medzi júnom a decembrom 2022 vyskúšali zamestnanci v 61 firmách vo Veľkej Británii. Pôvodne ho mali nastavený štandardne na 40 hodín. Firmy tento experiment poňali rôzne. V niektorých z podnikov mali po novom zamestnanci trojdňový víkend, v ďalších voľno navyše napríklad v stredu.

Až 56 podnikov sa rozhodlo aj po ukončení experimentu tento model zachovať. Zdôvodnili to napríklad znížením chorobnosti zhruba o dve tretiny (65 percent) a faktom, že ich v tomto čase opustilo o 57 percent zamestnancov menej. Podľa ich analýzy vzrástli tržby zapojených spoločností v testovacej fáze v priemere o 1,4 percenta.

Pre niektorých zamestnancov, ktorí sa na experimente zúčastnili, bol deň voľna navyše dokonca dôležitejší ako akékoľvek zvýšenie platu – až 15 percent uviedlo, že by ich žiadna suma navyše k výplate neprinútila vrátiť sa k päťdňovému pracovnému týždňu.

Španielsko

Španielska vláda v polovici decembra 2022 spustila pilotný projekt, ktorý má umožniť malým a stredným firmám testovať vplyv skráteného pracovného týždňa, a to bez zníženia mzdy, na produktivitu. Táto schéma sa testuje po dobu dvoch rokov vo firmách, usilujúcich sa o reformy práce, ktoré môžu „generovať zvýšenie produktivity, ktoré vykompenzuje mzdové náklady", pričom mzdy zostanú zachované, uviedlo španielske ministerstvo práce.

Firmy, ktoré mali záujem zapojiť sa do pilotného projektu, sa museli zaviazať, že skrátia pracovný týždeň najmenej o desať percent po dobu dvoch rokov aspoň štvrtine zamestnancov. Dostanú však štátnu pomoc určenú na kompenzáciu vplyvov na výrobu, ako aj dodatočných administratívnych nákladov, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní projektu, uviedlo ministerstvo.

Španielska vláda do programov skúmajúcich skrátenie pracovného času investuje až 9,65 milióna eur. Podľa denníka El País sa finančná podpora v prvom rade zameria na spoločnosti v obuvníckom, odevnom a automobilovom priemysle. Po posúdení vplyvu na produktivitu vláda rozhodne, či to „zavedie aj do zvyšku ekonomiky“.

Dokonca Valencia, 800-tisícové mesto na východnom pobreží Španielska, začala v tomto roku testovať štvordňový pracovný týždeň vo verejnom aj súkromnom sektore. Zatvorené obchody aj úrady v pondelok sú tam bežné. Cieľom je zistiť, aký vplyv bude mať pracovný čas na ekonomiku, životné prostredie aj na duševné zdravie zamestnancov.

Podľa starostu Valencie Joana Ribóa chce ísť mesto príkladom aj ostatným krajinám v Európe ako priekopník v pracovných inováciách. „Chceme priateľské, zdravé mesto, ktoré sa stará o ľudí. Chceme, aby ľudia pracovali, aby žili – nie žili, aby pracovali,“ uviedol.

Holandsko

Holandsko patrí medzi krajiny s najkratším priemerným pracovným týždňom na svete. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) tam zamestnanci odpracujú priemerne iba len 33,2 hodiny týždenne.

Prispievajú k tomu aj právne predpisy, ktoré pracovníkom dávajú právo vybrať si čiastočný pracovný úväzok alebo flexibilný pracovný čas a zamestnávatelia sú povinní im to umožniť. Legislatíva prijatá v roku 2000 tiež pracovníkom na čiastočný úväzok umožňuje zachovať si všetky zamestnanecké výhody a benefity spájajúce sa s prácou porovnateľnou na plný úväzok.

Medzi pracujúcimi vo veku od 15 do 64 rokov má kratšiu pracovnú dobu takmer polovica Holanďanov, čo ekonomike pomáha udržať mieru nezamestnanosti na relatívne nízkej úrovni 6,8 percenta. Na porovnanie, na Slovensku v minulom roku malo skrátený úväzok podľa dát rezortu práce vlani len 3,1 percenta zamestnancov.

Portugalsko

Jednou z krajín, kde túto novinku v súčasnosti skúšajú, je Portugalsko. Experiment má prebiehať šesť mesiacov v 39 podnikoch zo súkromného sektora. Do pilotného programu sú zapojené firmy napríklad v oblasti profesijných, vedeckých a technických odborov. Konkrétne program zahŕňa jasle, domovy pre seniorov, výskumné a vývojové centrá a firmy z oblasti výroby, maloobchodu a neziskového sektora.

Títo zamestnávatelia súhlasili so znížením počtu hodín, ktoré zamestnanci odpracujú každý týždeň, bez zníženia platu. Pomohol tomu model 100-80-100, podľa ktorého pracovníci dostanú 100 percent mzdy za prácu za 80 percent času výmenou za dodanie 100 percent pracovného výkonu.

Niektoré podniky sa však odmietli na projekte zúčastniť. Medzi hlavnými dôvodmi uvádzajú globálny ekonomický výhľad, potrebu finančných investícií a zložitosť implementácie. Iné firmy zasa oznámili, že „to nie je najlepšie riešenie problémov“, pričom prínosy opatrení „nebudú významné“ v kontexte ich podnikania.

Nemecko

Aj v tejto krajine sa aktuálne chystajú otestovať štvordňový pracovný týždeň. Projekt bude trvať šesť mesiacov a následne ho vyhodnotia vedci. Za projektom stojí spoločnosť Intraprenör so sídlom v Berlíne a nezisková organizácia 4 Day Week Global. Zatiaľ sa hovorí o účasti zhruba 50 firiem.

Zúčastneným spoločnostiam by po dobu najmenej šiestich mesiacov mali byť k dispozícii odborníci, mali by sa naučiť nové metódy a vymieňať si nápady s ostatnými zamestnávateľmi. Budú aj v kontakte s firmami, ktoré už na štvordňový týždeň prešli natrvalo.