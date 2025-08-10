Sloboda so sebou môže niesť skryté finančné náklady, ktoré si mnohí ľudia ani neuvedomujú. Čoraz viac z nich sa dobrovoľne či nedobrovoľne ocitá v situácii, kde musia platiť takzvanú „daň zo života bez partnera“. Ide o ekonomické znevýhodnenie jednotlivcov v spoločnosti, ktorá uprednostňuje manželstvo a tradičnú rodinu.
Dnešní mladí ľudia vo veľkom odkladajú kúpu nehnuteľnosti, svadbu i rodičovstvo. Mnohí sa ich rozhodli vzdať úplne. Nie div, že počet domácností s jednou osobou pribúda. Podľa údajov Eurostatu možno tento trend pozorovať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Medzi rokmi 2009 a 2022 v bloku vzrástol počet jednočlenných domácností bez detí o 30,7 percenta.
Daň za slobodu
Hoci je bývanie osamote čoraz bežnejšie, je zároveň aj nákladnejšie. Vyššiu finančnú záťaž spojenú so single životom možno pozorovať v takmer všetkých aspektoch od cestovania až po bývanie. Podľa štúdie finančnej spoločnosti Hargreaves Lansdown sú ročné životné náklady pre jednotlivca v Spojenom kráľovstve o 11 695 eur vyššie ako pre ľudí žijúcich vo vzťahu.
Slovenské domácnosti nebudú chcieť tento rok toľko míňať
Tento finančný rozdiel dostal názov „daň zo života bez partnera“. Ide o peniaze navyše, ktoré musia nezadaní ľudia platiť, aby si udržali životný štandard porovnateľný so svojimi zadanými rovesníkmi. Hlavnou príčinou tohto rozdielu je nemožnosť deliť si bežné každodenné výdavky.
Najvýraznejší nesúlad panuje v oblasti bývania. Kým pár si môže nájomné rozdeliť, jednotlivec ho musí celý zaplatiť sám. Analýza spoločnosti Zillow ukazuje, že Američania žijúci bez partnera zaplatia ročne v priemere o sedemtisíc dolárov viac než tí, čo žijú so svojou polovičkou. Nájomné pritom tvorí najväčšiu položku v rozpočtoch domácností.
Dôležité je poznamenať, že výdavky páru nie sú automaticky dvojnásobkom toho, čo platí jednotlivec. Platby za jedlo, dopravu či zábavu sa totiž často dajú optimalizovať práve vďaka spoločnému využívaniu.
Napríklad také potraviny. Veľké balenia zvyknú byť z hľadiska jednotkovej ceny výhodnejšie. Rodiny alebo páry ich vedia bez problémov spotrebovať, no pre jednotlivcov to môže byť často problém, a to najmä pri rýchlo sa kaziacich potravinách.
Vianoce budú opäť o čosi drahšie. Analytik odporúča začať šetriť už v lete
Fixné výdavky na domácnosť, akými sú elektrina, voda či internet, sa s väčším počtom ľudí výrazne nezvyšujú. Ten, kto býva sám, ich však celé platí iba z vlastného vrecka. Podobne je to aj s cestovaním. Jednotlivci sa často stretávajú s tým, že im hotely a iné ubytovacie zariadenia pri prenajímaní izieb zariadených pre dve osoby účtujú príplatok.
V Európe navyše dostáva single ľudí do nevýhodného postavenia aj obmedzená podpora zo strany štátu. Národné daňové systémy totiž často uprednostňujú manželské páry a rodiny prostredníctvom rôznych prídavkov či odpočtov a ďalších úľav.
Úsvit kamarátskeho socializmu
Viaceré služby s predplatným, akými sú Netflix či Spotify, ponúkajú zákazníkom rodinné balíčky, ktoré sú len o trochu drahšie než plány pre jednotlivcov. Hoci nejde o vysoké sumy, ak si single človek platí viacero predplatných naraz – napríklad hudbu, filmy, cloudové úložisko či aplikácie na cvičenie – mesačné poplatky sa rýchlo kopia. Výsledná suma tak môže prerásť do nepríjemných výšok a výraznejšie zaťažiť rozpočet.
Ľudia preto hľadajú kreatívne spôsoby, ako systém obísť. Niektorí začínajú praktizovať akýsi „kamarátsky socializmus“. Ide o to, že si s kamošmi, rodičmi či kolegami z práce predplatia rodinný balíček, ktorý platia každý rovným dielom.
Hoci takéto „vychytávky“ môžu zmierniť drobné výdavky, základný problém pretrváva. Byť single je jednoducho drahá záležitosť a väčšina systémov stále zvýhodňuje páry a rodiny. Vzhľadom na rastúci počet jednočlenných domácností možno nastal čas, aby sa štáty aj súkromné firmy zamysleli nad tým, ako ich štruktúry a cenové modely ovplyvňujú túto čoraz početnejšiu skupinu. Inkluzívnejší prístup by mohol prospieť nielen im, ale aj celej spoločnosti.