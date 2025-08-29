Ak udalosť z večera 29. júla 2025 predstavuje predzvesť budúcnosti energetiky, existuje dôvod na opatrný optimizmus. Obyvatelia Kalifornie, ktorých domy sú vybavené solárnymi panelmi a batériovými úložiskami veľkosti klimatizačnej jednotky, v ten večer nič netušili. Pokiaľ si práve neotvorili aplikáciu spoločnosti Sunrun, nezistili by, že ich domáca batéria sa stala súčasťou veľkého energetického testu.
O 19. hodine miestneho času sa začal test, ktorého cieľom bolo overiť schopnosť zosieťovaných batérií dodať elektrinu do verejnej rozvodnej siete. Samostatné domáce úložisko síce predstavuje len kvapku v mori, no softvérové prepojenie 100-tisíc takýchto zariadení už dokáže zabezpečiť významný objem energie.
Rodinný dom alebo elektráreň?
V rámci testu každé z úložísk dodalo časť kapacity a dohromady tak vznikol výkon 535 megawattov. Pre porovnanie, ide o výkon jedného z troch reaktorov v jadrovej elektrárni Mochovce, ktorý by postačoval na pokrytie dennej špičkovej spotreby mesta San Francisco.
„Keď sa to stalo, nevidel ani nepočul som nič zvláštne. Ani som o tom nevedel.“ povedal Tom Weldon, majiteľ jedného z domov zapojených do testu.
Operátor celoštátnej rozvodnej siete zaznamenal v čase testu pokles dopytu po výrobe energie a mohol odstaviť niektoré paroplynové generátory. Vzhľadom na takýto účinok nie je označenie „virtuálna elektráreň“ prehnané. Hoci spoločnosť Sunrun dnes uprednostňuje pomenovanie distribuované elektrárne, účinok tohto systému je reálny – energetická sieť dostane objednaný výkon bez potreby tradičných fosílnych zdrojov.
Tento koncept nie je nový, no až teraz sa ukazujú jeho praktické výsledky. Výskumníci už skôr skúmali možnosti, ako môžu byť roztrúsené batérie efektívne prepojené a koordinované softvérom, aby poskytli energiu na požiadanie. V ideálnom prípade by mohli dočasne nahradiť plynové či uhoľné elektrárne, čo prináša ekonomické aj environmentálne výhody.
Úľava pre rozvodnú sieť
Najväčší potenciál systému spočíva v schopnosti pokryť spotrebu počas špičkových hodín, na čo sa dnes bežne využívajú paroplynové generátory. Tie sú síce flexibilné a dajú sa rýchlo spustiť, no ich výstavba je extrémne nákladná – v závislosti od výkonu môžu stáť stovky miliónov až miliardu dolárov.
Napríklad paroplynová elektráreň s výkonom 430 megawattov a účinnosťou 58,9 percenta stojí podľa údajov amerického ministerstva energetiky 453 miliónov dolárov. Navyše je potrebné zabezpečiť palivo a logistiku prevádzky.
Naopak, batériové úložiská už existujú a slúžia domácnostiam. Nie je potrebné ich nanovo budovať, iba ich efektívne koordinovať. Z pohľadu investícií tak ide o výrazne efektívnejšie riešenie.
Projekt má aj ďalšie výhody. Domácnosti s dostatočnou kapacitou batérií môžu zásobovať susedov, čím sa znižuje zaťaženie prenosovej sústavy. Spotreba energie je v takomto prípade stabilnejšia a predvídateľnejšia, čo znižuje volatilitu a zlepšuje celkovú stabilitu siete.
Sunrun ponúka svojim klientom možnosť nezapájať sa do tohto systému. Ak má niekto obavy, že firma ovláda batériu na diaľku, môže sa odhlásiť a využívať zariadenie iba pre seba. Tí, ktorí sa rozhodnú zostať súčasťou siete, získavajú finančnú odmenu vo výške 100 až 150 dolárov ročne. Zároveň majú zabezpečenú energetickú rezervu pre prípad výpadku elektriny, takže sa nemusia báť, že ostanú bez prúdu. Pokiaľ aplikáciu nesledujú, často ani netušia, že sa z ich domácnosti stala elektráreň.
Ak sa podobné projekty rozšíria aj do ďalších amerických štátov alebo iných krajín, rozvodné siete budú schopné zvládnuť vyšší dopyt a spotreba tradičných palív ako zemný plyn bude postupne klesať.