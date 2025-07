Donald Trump nastúpil do funkcie prezidenta so sľubom, že uskutoční najväčšiu deportáciu v amerických dejinách. Zamerať sa chcel na viac ako 10 miliónov nelegálnych migrantov. Odvtedy dáta americkej prisťahovaleckej a colnej polície (ICE) naznačujú pokles počtu nelegálnych prechodov cez hranicu, zatiaľ čo počet zatknutí narástol dvojnásobne a počet zadržaných dosahuje historické maximá. Aktuálne je vo väzbe viac ako 55-tisíc osôb.

Kto dostane ovocie zo stromov do obchodov

Táto politika už prináša prvé výsledky, nie sú však priaznivé. Kalifornská oblasť Ventura County, známa početnými farmami a rančmi, produkuje ovocie a zeleninu v hodnote 60 miliárd dolárov ročne. V Kalifornii sa dopestuje približne tretina všetkej zeleniny a až tri štvrtiny ovocia a orechov v USA.

Veľkú časť úrody zbierali ručne imigranti, pričom mnohí z nich žili v krajine nelegálne. Tento rok je situácia odlišná. Agenti ICE podnikli razie v týchto oblastiach, čím vystrašili pracovníkov. V čase vrcholiacej žatvy tak čoraz viac ovocia a zeleniny hnije, pretože nie je dostatok ľudí na ich zber.

„Keď sa pozerám na polia, 70 percent pracovníkov je preč. Ak je 70 percent pracovníkov preč, 70 percent úrody sa pozbiera a môže sa pokaziť zo dňa na deň. Väčšina Američanov túto prácu robiť nechce. Kto ju urobí? Väčšina farmárov si na seba ledva zarobí. Obávam sa, že toto je bod, z ktorého pre mnohých nebude návratu a ukončia podnikanie,“ povedala Lisa Tate, predstaviteľka šiestej generácia farmárskej rodiny z Ventura County

V úrodnej oblasti siahajúcej od Ventura County po centrálne údolie Los Angeles teraz bežne pracuje len zlomok obvyklého počtu zamestnancov. Na jednom poli pripravovali pôdu na sadenie jahôd, ale namiesto 300 pracovníkov ich nastúpilo len 80. Inde, kde obvykle pracovalo 80 ľudí, sa dostavilo len 17.

Ekonómovia a politici si uvedomujú, že významnú časť pracovnej sily v americkom poľnohospodárstve tvoria osoby bez povolenia na pobyt. Napriek tomu zabezpečujú plynulý chod potravinového reťazca a celého sektora. S prístupom aktuálnej administratívy preto nesúhlasia ani niektorí republikáni.

„Približne 80 percent pracovníkov na farmách v USA sa narodilo v zahraničí. Polovica z nich nemá povolenie na pobyt. Ak však neprídu do práce, Američanov čakajú vyššie ceny potravín. Je to zlé pre zásobovanie, zlé pre celý sektor poľnohospodárstva,“ uviedol Douglas Holtz-Eakin, ekonóm na Syracuse University a bývalý riaditeľ Kongresového rozpočtového výboru.

Strach majú aj legálni imigranti

Agenti ICE síce nezadržali všetkých nelegálnych migrantov, no mnohých vystrašili natoľko, že do práce radšej neprichádzajú. Obávajú sa, že ak by sa ukázali, mohli by byť deportovaní a už by neuvideli svoju rodinu. Mnohí preto zostávajú doma, zatiaľ čo sa úroda za miliardy dolárov mení na hnojivo.

Časť z nich sa neskôr vracia, najmä ak nemajú inú pracovnú alternatívu. Iní sa spoliehajú na rodinu – spolupracujú s tými, ktorí majú platné doklady, alebo posielajú na farmy deti, ktoré sa narodili v USA. Tie však často pracujú v obchodoch, nie na poli. Výnimkou nie sú ani prípady, keď do práce neprídu ani tí, ktorí majú všetky dokumenty v poriadku. Boja sa zásahov zo strany ICE.

Farmári sa tak ocitajú pod tlakom. Okrem horúceho a extrémneho počasia im situáciu komplikuje aj vládna prítomnosť na poliach. Svoj hnev dali Bielemu domu najavo. Pre Donalda Trumpa ide o nepríjemnú situáciu, keďže sa s farmármi usiloval udržiavať dobré vzťahy. Pripustil, že jeho politika negatívne ovplyvňuje agrosektor a sľúbil, že vydá nariadenie, ktoré zmierni následky predchádzajúcich krokov. Priznal, že imigranti síce žijú v USA nelegálne, no zároveň sa ukázali ako dobrí pracovníci. K dnešnému dňu však žiadne konkrétne opatrenia neohlásil.