V júni 2021 vláda na Slovensku schválila Národnú vodíkovú stratégiu. Tá zadefinovala podmienky pre zaradenie vodíkových technológií do dlhodobého strategického zámeru našej krajiny na najbližšie desaťročia.

Ako sa v súčasnosti vyvíjajú plány na prepravu vodíka, pre TREND hovorí Pavol Kubík zo spoločnosti Eustream.

V akom štádiu je v súčasnosti príprava infraštruktúry na prepravu vodíka cez existujúce potrubia pre zemný plyn?

Rozvíjame niekoľko projektov energetickej transformácie so zameraním na vodíkovú energetiku. Ide najmä o prípravu siete na možnosť prepravovať do päť percent objemu vodíka spolu so zemným plynom. V súčasnosti komunikujeme s jednotlivými dodávateľmi a zároveň spolupracujeme s oprávnenou právnickou osobou vo veci recertifikácie na prepravu zmesi zemného plynu a vodíka (H2). V prípade záujmu o takúto prepravu by bolo možné pripraviť sieť už v horizonte do približne dvoch rokov.

A čo ďalšie projekty spojené s prípravou infraštruktúry?