Donald Trump opäť otvára obchodný front proti Európskej únii. Len pár dní po tom, čo s Bruselom ohlásil „mier“ v podobe novej colnej dohody, americký prezident vyťahuje ťažké zbrane – clá, zákaz vývozu čipov a obvinenia z cenzúry. Tentoraz mu prekážajú európske digitálne pravidlá, ktoré podľa neho diskriminujú americké firmy.
Na svojej platforme Truth Social Trump vyhlásil, že všetky krajiny s digitálnymi daňami či legislatívou namierenou proti americkým spoločnostiam môžu očakávať „dodatočné masívne clá“. Aj slovenskí vládni predstavitelia aktuálne rokujú o zavedení vlastnej digitálnej dane pre technologických gigantov ako Google či Meta. Do štátnej pokladnice by tak mohlo pribudnúť 30 až 100 miliónov eur ročne.
D. Trump okrem toho pohrozil stopkou na export amerických technológií a čipov – teda toho, čo dnes poháňa celý globálny priemysel.
Orwell v Bruseli
Trumpova administratíva už mesiace útočí na vlajkovú loď digitálnej regulácie EÚ – Digital Services Act (DSA). Toto nariadenie má prinútiť veľké platformy ako Facebook, Instagram, TikTok či X prísnejšie kontrolovať obsah, bojovať s dezinformáciami a chrániť deti pred škodlivým materiálom. Pre Washington je to však „orwellovský projekt“, ktorý vraj dusí slobodu slova a pridáva americkým firmám zbytočné náklady.
Americké médiá dokonca informovali, že vo Washingtone sa zvažovali aj vízové sankcie voči európskym predstaviteľom. Oficiálne to nik nepotvrdil, no tón je jasný: USA vnímajú DSA ako útok na svoje technologické impérium.
Európska komisia reaguje pokojne, no jednoznačne. „Je to suverénne právo EÚ regulovať ekonomické aktivity na svojom území, a to v súlade s našimi demokratickými hodnotami,“ vyhlásila hovorkyňa Paula Pinho. Brusel odmieta, že by sa mal pri digitálnych pravidlách prispôsobovať Trumpovi.
Krehké prímerie
O to ostrejšie pôsobí fakt, že len nedávno sa D. Trump a Ursula von der Leyen stretli v Škótsku a podpísali vyhlásenie o colnom prímerí. Únia pritom ustúpila – súhlasila so znížením ciel na americké priemyselné tovary a automobilové komponenty. Výmenou za to D. Trump znížil svoju hrozbu 27,5-percentných ciel na európske autá na 15 percent.
V Bruseli to prezentovali ako „férový kompromis“, ktorý mal priniesť stabilitu. No menej než týždeň po podpisu sa ukazuje, aká ilúzia to bola. „Dohody s Trumpovou administratívou nikdy neprinášajú istotu. Predvídateľnosť a vernosť zmluvám jednoducho nie sú ciele Bieleho domu,“ pripomína bývalý obchodný diplomat Dmitry Grozoubinski.
Európa v defenzíve
