Americká vláda sa púšťa na tenký ľad. Po prekvapujúcom nákupe takmer desatinového podielu v Inteli už z Bieleho domu prichádzajú signály, že podobné transakcie nemusia byť posledné. Prezident Donald Trump a jeho hlavný ekonomický poradca Kevin Hassett otvorene hovoria o budovaní štátneho investičného fondu – niečoho, čo by ešte pred pár rokmi v USA znelo ako čistá utópia.
K. Hassett v rozhovore pre CNBC naznačil, že Washington môže siahať aj po ďalších firmách zo sektora čipov či umelej inteligencie. Mená ako AMD alebo Taiwan Semiconductor Manufacturing zazneli priamo. „Toto je špeciálny prípad, ale prezident jasne hovorí, že by bolo dobré, ak by Spojené štáty začali budovať suverénny fond. Je preto pravdepodobné, že prídu ďalšie obchody,“ vyhlásil.
TikTok ako „štartovné“
Myšlienka suverénneho fondu pritom nie je v Trumpovej hlave nová. Už počas prvej snahy po jeho znovuzvolení do prezidentského úradu chcel dostať čínsky TikTok pod americkú kontrolu, a otvorene navrhoval, aby časť peňazí z predaja platformy putovala priamo do štátneho fondu. Precedens, ktorý by v učebniciach ekonomiky vyzeral ako kapitola z Venezuely či Ruska, nie zo Spojených štátov.
D. Trump to vtedy podával ako jednoduchú logiku: vláda má moc zastaviť obchod, tak si vypýta podiel. Čo na tom, že to skôr pripomína „protekcionársku daň“ než trhový mechanizmus? Keď už Amerika nebude vyrábať dosť ropy, ešte stále môže ťažiť zo sociálnych sietí.
Intel ako záloha na fond
Minulý týždeň americká vláda oznámila, že v Inteli získa približne desať percent akcií. Hodnota balíka je podľa odhadov takmer deväť miliárd dolárov a časť peňazí pochádza priamo z grantov v rámci zákona CHIPS Act. Biely dom zdôrazňuje, že nejde o snahu zasahovať do riadenia podniku, ale o „prvú splátku“ na vytvorenie štátneho investičného fondu.
D. Trump sa ponáhľal obhajovať tento krok na sociálnej sieti Truth Social: „Za Intel som zaplatil nulu, má hodnotu jedenásť miliárd dolárov,“ čím obhajoval zhruba 10-percentný podiel americkej vlády v spoločnosti Intel. Dodal, že všetka hodnota ide do USA a kritizoval tých, ktorí nie sú s dohodou spokojní, pričom ich označil za „hlúpych“. D. Trump zdôraznil svoj zámer uzavrieť pre krajinu viac takýchto dohôd a vyjadril nadšenie pre zvýšenie cien akcií amerických spoločností a vytvorenie ďalších pracovných miest v USA.
Dodal, že podobné dohody bude uzatvárať „každý deň“, lebo prinesú pracovné miesta a vyššie kurzy amerických akcií.
Nový vzťah medzi štátom a biznisom
