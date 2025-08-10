Na vlastný byt v Bratislave dnes treba viac než trpezlivosť. Treba roky života. Na priemerný dvojizbák je to takmer 140 mesačných platov, na trojizbák už 189. Mimo hlavného mesta je to síce o niečo lepšie, no všade platí rovnaké pravidlo – na kľúče od nového bytu si treba našetriť dlhé roky.
Ceny nehnuteľností v druhom štvrťroku 2025 podľa Národnej banky Slovenska vzrástli medzi kvartálne o 2,9 percenta a medziročne o 12,8 percenta. Mzdy pritom rástli oveľa pomalšie – len o 4,9 percenta.
„S dostupnosťou bývania to na Slovensku nevyzerá ružovo,“ hovorí Marek Malina, analytik investičnej platformy Portu. Bratislavský kraj je na tom najhoršie – na byt s rozlohou 55 m² treba pracovať 11,4 roka, na 76 m² trojizbák takmer 16 rokov. Nitriansky kraj je naopak najdostupnejší – 6,9 roka pri dvojizbáku a 9,5 pri trojizbáku.
Prešov a Košice sú prekvapivo vyrovnané – rozdiely sú len v týždňoch. V Prešove síce zarábajú najmenej, no nižšie ceny bytov kompenzujú slabšie mzdy.
Hypotéka alebo dlhoročné sporenie
Na kúpu nehnuteľnosti väčšina ľudí siaha po hypotéke. Aj tam však treba mať pripravených aspoň 20 percent z ceny. A na túto sumu mnohí šetria celé roky.
