TREND prináša aj tento rok osemdielny seriál najväčších firiem na Slovensku z pohľadu tržieb za rok 2024 podľa jednotlivých krajov. Začína Trenčianskym krajom. Do prvej desiatky prenikla len jedna nová firma, konkrétne obchodník so zbrojárskymi výrobkami. Nahradila tak rodinnú firmu Raven, ktorá sa zaoberá predajom hutníckeho materiálu, pričom vlani figurovala na ôsmom mieste. Len jedna firma Trenčianskeho kraja má tržby vyššie než je miliarda eur. Číslo v zátvorke uvádza, na ktorom mieste sa spoločnosť umiestnila vlani.
10. (10.) Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Tržby 2024: 267,7 milióna eur (+ 17,5 %) / Čistý zisk 2024: 11,9 milióna eur (+ 58,3 %)
Spoločnosť Vertiv vyrába záložné zdroje a priemyselné klimatizácie. Závod v Novom Meste nad Váhom je najväčšou fabrikou nadnárodnej skupiny Vertiv v Európe. Firma má aj centrum zdieľaných služieb v Bratislave, ktoré zastrešuje odberateľov a distribútorov v celom EMEA regióne.
Predchodca firmy Vertiv vznikol v roku 1953, išlo o Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie (VUMA). V roku 1994 odkúpila väčšinu jeho akcií americká spoločnosť Emerson Electric Co. a firmu premenovala. O dvadsaťdva rokov neskôr došlo k predaju Emersonu investičnej spoločnosti Platinum Equity. Emerson dostal meno Vertiv.
V minulom roku dosiahla firma rekordné tržby aj rekordný čistý zisk. Takmer celá produkcia ide na export. Ku koncu vlaňajška evidovala 1 400 zamestnancov.