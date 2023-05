Na západnom pobreží Indie, ktorá sa v poslednom čase stala najväčším trhom s ruskou ropou, vzniká nová rafinéria, ktorá bude mať kapacitu 60 miliónov ton spracovanej ropy ročne.

Rafinéria by mala byť uvedená do prevádzky tento rok, pričom India za posledný rok urobila veľký obrat v skladbe svojich importov ropy. Ešte pred dvomi rokmi boli hlavnými dodávateľmi Irak (21 %), USA (14 %), Nigéria (11 %) a Saudská Arábia spolu so Spojenými arabskými emirátmi (obe krajiny po približne 10 %). Teraz na tomto trhu dominuje Rusko. OPEC tu hrá druhé husle.

Ako do tohto obrazu zapadá projekt medzi Ratnagiri? Perfektne. Lídri OPEC-u sa totiž medzičasom stali neočakávanými importérmi ruských palív. Prečo? Pretože sa to skrátka oplatí.