Systém zdaňovania nehnuteľností na Slovensku má niekoľko špecifík, ktoré ho odlišujú od praxe vo väčšine vyspelých krajín. Je postavený na decentralizovanom modeli, v ktorom majú kľúčové právomoci miestne samosprávy, a na metóde výpočtu dane z plošnej výmery nehnuteľnosti, nie z jej trhovej hodnoty. Dôsledkom tejto kombinácie je nízky celkový daňový výnos a zároveň výrazné nerovnosti v daňovom zaťažení v rámci krajiny.
V praxi to znamená, že vlastník staršieho rodinného domu vo vidieckej lokalite môže platiť výrazne väčšiu daň ako majiteľ nového bytu v Bratislave, ktorého trhová hodnota je neporovnateľne vyššia. Aj preto sa v kontexte snáh o konsolidáciu verejných financií pravidelne otvára diskusia o systémovej zmene – prechode na zdaňovanie založené na trhovej hodnote nehnuteľností. Podľa odhadov by takáto reforma mohla zvýšiť ročné daňové príjmy o stovky miliónov eur.
Realizáciu reformy komplikuje skutočnosť, že pre slovenské domácnosti je charakteristická vysoká miera majetku viazaného v nehnuteľnostiach určených na bývanie. To sa prejavuje v silnom spoločenskom odpore voči ich výraznejšiemu zdaňovaniu. Zavedenie radikálnej zmeny preto predstavuje značné politické riziko. Dáta však naznačujú existenciu alternatívnych prístupov, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu daňového výnosu bez vyvolania rozsiahleho odporu verejnosti.
Podobnosť Slovenska a Rakúska
V rámci porovnania daňového zaťaženia bývania v krajinách EÚ je zaujímavé sledovať výšku takzvanej implicitnej opakovanej dane z nehnuteľností (implicit recurrent property tax). Tento ukazovateľ vyjadruje pomerné daňové zaťaženie bývania ako podiel daňových príjmov z pravidelne uplatňovaných daní z nehnuteľností k celkovej hodnote vlastneného obytného fondu.
Údaje za rok 2022 poukazujú na výrazné rozdiely v tejto implicitnej sadzbe naprieč EÚ. Zatiaľ čo vo Francúzsku, Poľsku či Grécku sa pohybuje v rozmedzí 0,66 percenta až 0,76 percenta, v krajinách ako Slovensko, Rakúsko alebo Bulharsko dosahuje menej než 0,05 percenta. Pre lepšiu predstavu, pri nehnuteľnosti v hodnote 100-tisíc eur to v prvej skupine krajín znamená ročné daňové zaťaženie 660 až 760 eur, kým v druhej skupine ide o sumu nižšiu ako 50 eur.
Slovenská republika sa s hodnotou implicitnej sadzby na úrovni 0,02 percenta (koeficient 0,0002) radí medzi krajiny s najnižšou mierou pravidelného zdaňovania bývania v celej EÚ. Zaujímavosťou je, že podľa dát Európskej komisie vykazuje identickú hodnotu aj Rakúsko. Pri pohľade na iný ukazovateľ – podiel celkových príjmov z daní z nehnuteľností na HDP – je však situácia odlišná. V Rakúsku bol tento podiel v roku 2022 približne dvojnásobne vyšší ako na Slovensku, keď dosiahol 0,8 percenta HDP.
Možnosť vybrať raz tak viac
