Domáca ekonomika dlhé roky profituje z lacnej pracovnej sily. Konkurenčne najschopnejšie sú práve tie odvetvia, ktoré nevyžadujú vysokú úroveň technológií a znalostí. K takémuto záveru dospel Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na základe analýzy registra účtovných závierok. Pre mnohé firmy je v takto nastavenom prostredí náročné zvládnuť štátom stanovenú minimálnu mzdu. Pre bežných ľudí je, naopak, v časoch vysokej inflácie čoraz ťažšie vyžiť z nízkych platov.
Ideálnym riešením tejto komplikovanej situácie je transformácia slovenskej ekonomiky na znalostné hospodárstvo. Príchod výroby s vyššou pridanou hodnotou automaticky zvýši produktivitu práce a vytvorí priestor na rýchlejší rast miezd. Nevyhnutným predpokladom na naštartovanie znalostnej ekonomiky je však dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Jedným zo znakov bohatých krajín sú preto kvalitné a dostatočne financované univerzity.
Čo ukazujú dáta
„Krajiny regiónu strednej a východnej Európy často investujú do systému terciárneho (vysokoškolského) vzdelávania menej zdrojov ako viaceré vyspelé krajiny západnej Európy, ktoré patria k európskym lídrom v rozvoji znalostnej ekonomiky,“ upozorňuje Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank. Tento trend potvrdzujú aj dáta o verejných výdavkoch. Kým dvadsaťsedem členských krajín Európskej únie v priemere investuje do vysokého školstva 1,4 percenta HDP, v regióne strednej a východnej Európy to je len 1,1 percenta HDP. Slovensko je vzhľadom na výdavky v objeme 1,2 percenta HDP mierne nad priemerom regiónu.
UniCredit Bank vo svojej analýze upozorňuje, že zaostávanie regiónu strednej a východnej Európy vo výdavkoch na vysokoškolské vzdelávanie je znásobené jeho nižšou ekonomickou silou. Tento rozdiel je ešte zreteľnejší v nominálnom vyjadrení po očistení o rozdiely v cenových hladinách a prepočítaní na obyvateľa v cieľovej populácii vo veku od 20 do 24 rokov. V takomto porovnaní slovenské investície dosahujú len 71 percent priemeru EÚ, sú však stále mierne nad priemerom regiónu strednej a východnej Európy. Česká republika je v tomto porovnaní na úrovni 82 percent a z regiónu sa na priemernú hodnotu Únie dostalo len Slovinsko.
Málo kvalitných univerzít
Problémom slovenského vysokého školstva nie sú len nízke investície, ale aj efektivita vynaložených prostriedkov. Analýza UniCredit Bank v tejto súvislosti poukazuje na nízke umiestnenie slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch. „Podľa Šanghajského rebríčka kvality svetových univerzít sa v prvej tisícke nachádza len jedna slovenská univerzita, a to až v jeho samom závere,“ upozorňuje Ľ. Koršňák.
Na základe tohto rebríčka analytik zostavil index kvality vysokých škôl pre jednotlivé štáty Európskej únie. Index je nastavený tak, aby zohľadňoval nielen celkový počet univerzít v rebríčku, ale aj veľkosť krajiny a presné postavenie hodnotených škôl. Následne je prepočítaný na cieľovú skupinu obyvateľstva vo veku od 20 do 24 rokov.
