Pre slovenský dôchodkový systém bude nasledujúcich 25 rokov kritických. V súčasnosti na jedného obyvateľa vo veku 65 rokov a viac pripadá v priemere 3,3 osoby v produktívnom veku. V roku 2050 to bude len 1,8. Takýto výrazný pokles počtu ekonomicky aktívnych osôb vytvorí silný tlak na udržateľnosť financovania dôchodkového systému.
Niektoré európske krajiny už majú najintenzívnejšiu fázu starnutia populácie za sebou. Najvyššie výdavky na dôchodky v Európskej únii aktuálne vykazuje Fínsko (14,9 percenta HDP) a Taliansko (13,6 percenta HDP). Ide o najnovšie dostupné údaje Eurostatu za rok 2023, pričom Slovensko v tom istom roku vynaložilo na podporu starších ľudí 8,9 percenta HDP. Táto hodnota v roku 2024 výrazne vzrastie v dôsledku zavedenia plnohodnotných trinástych dôchodkov a podľa odhadov UniCredit Bank dosiahne približne 10 percent HDP.
Keď dôjdu finančné zdroje
Slovensko má v mnohých ohľadoch podobný penzijný vývoj ako Taliansko. V oboch krajinách politickí lídri dlhodobo presadzovali vysokú úroveň penzijných výdavkov, pričom nezodpovedné fiškálne hospodárenie prispelo k výraznému nárastu verejného dlhu. V prípade Talianska dosiahol verejný dlh v minulom roku 135,3 percenta HDP, zatiaľ čo na Slovensku predstavoval 59,7 percenta HDP. Slovensko sa však môže v priebehu nasledujúcich dvoch dekád priblížiť k talianskej úrovni zadlženia, ak nepristúpi k konsolidácii verejných financií a nezníži rozpočtový deficit pod hranicu troch percent HDP.
Taliansko bolo po vypuknutí finančnej krízy nútené výrazne obmedziť svoj štedrý penzijný systém. Drastická a politicky kontroverzná dôchodková reforma z roku 2011, známa ako Fornerovej reforma, nebola výsledkom dlhodobého systematického plánovania. Predstavovala bezprostrednú reakciu na prebiehajúcu krízu verejných financií, ktorá krajinu zasiahla v tom istom roku. Reformu presadila technokratická vláda Maria Montiho pod silným tlakom finančných trhov, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky (ECB).
Reforma nadobudla účinnosť okamžite a rozšírila uplatňovanie výpočtu dôchodkov podľa tzv. NDC systému (Notional Defined Contribution – nominálne definované príspevky) na všetkých ekonomicky aktívnych poistencov. Tým došlo k zrušeniu dovtedajších ochranných klauzúl pre staršie ročníky. Zároveň bolo bez prechodného obdobia výrazne zvýšené zákonom stanovené minimálne dôchodkové vekové rozhranie s cieľom jeho zjednotenia pre mužov a ženy. Reforma takisto zaviedla automatickú väzbu dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života. Indexácia sa vykonáva v pravidelných dvojročných intervaloch a Taliansko uplatňuje princíp úplného prenesenia, čo znamená, že za každý rok nárastu strednej dĺžky života sa zákonom stanovený dôchodkový vek automaticky zvyšuje o jeden rok.
Prudká a razantná implementácia Fornerovej reformy mala vážne sociálne aj politické dôsledky. Najvýraznejším problémom bola tzv. kríza „esodati“ (v preklade „vysťahovaní“ alebo „vytlačení“), ktorá postihla desaťtisíce ľudí. Išlo o skupinu pracovníkov, ktorí na základe predchádzajúcich dohôd o predčasnom odchode zo zamestnania opustili svoje pracovné miesta, avšak v dôsledku náhleho zvýšenia dôchodkového veku stratili nárok na dôchodok, pričom zároveň zanikol aj ich pracovný pomer. Ocitli sa tak bez akéhokoľvek príjmu a bez sociálneho zabezpečenia. Podľa odhadov sa počet dotknutých osôb pohyboval od 65-tisíc do 350-tisíc. V očiach značnej časti verejnosti sa táto kríza stala symbolom necitlivosti a nespravodlivosti celej reformy.
Riziko škrtov v dôchodkoch
Slovensko bude s vysokou pravdepodobnosťou v budúcnosti čeliť potrebe zásadnej dôchodkovej reformy. Súčasná vládna koalícia už financuje štedrý dôchodkový systém aj na úkor zvyšovania daňového zaťaženia. Priebežný dôchodkový systém však každoročne generuje deficit približne tri miliardy eur. Jeho udržateľnosť môže byť vážne ohrozená v prípade, že v dôsledku globálnej krízy dôjde k nárastu nezamestnanosti a krajina stratí prístup k dostatočnému externému financovaniu na krytie rozpočtových schodkov.
Hoci nie je možné presne predpovedať, kedy takáto kríza nastane, z makroekonomického hľadiska je potrebné s ňou v určitom okamihu rátať. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť nastavenie udržateľného dôchodkového systému, najmä vzhľadom na prebiehajúci pokles počtu ľudí v produktívnom veku a rastúci podiel seniorov v populácii. V opačnom prípade krajinu čakajú prudké škrty dôchodkov, pravdepodobne v podobe zrušenia trinástej penzie, a v krajnom prípade dokonca zastavenia valorizácie alebo zníženia dôchodkov.
Zvýšenie odvodov nie je cesta
