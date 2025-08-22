Snaha o hľadanie dodatočných príjmov do štátneho rozpočtu je pred treťou konsolidáciou v plnom prúde. Situácia zašla tak ďaleko, že tipy na nové zdroje prezentujú už aj zamestnávatelia a odborári. Ministerstvo financií má pritom pod nosom jednoduché opatrenie, ktoré môže štátnej kase výrazne pomôcť.
Výhody kamenných herní
Zvyšovanie daní z hazardu sa stalo obľúbenou rétorikou politikov. Problémom však je riziko úteku hráčov do neregulovaného priestoru, ak by sa dane pre poskytovateľov a následne poplatky pre hráčov výrazne zvýšili. Paradoxne však stále existujú formy hazardu, ktoré sú zdaňované len minimálne.
O kamenných herniach sa v poslednom období hovorilo najmä v súvislosti so všeobecne záväznými nariadeniami miest, ktoré ich činnosť zakazujú. Vznikla tak zvláštna situácia: slovenské mestá herne obmedzujú, no štát ich v rovnakom čase implicitne podporuje cez nízke dane.
Kamenné herne totiž platia za svoju činnosť efektívnu daň nižšiu ako 17 percent – čo je v európskom kontexte v porovnaní s online svetom nevídané. V krajinách, ktoré nemajú monopolizovaný hazard, platí, že približne polovica zdaňuje online aj kamenné herne rovnako, zatiaľ čo druhá polovica zdaňuje kamenné herne ešte výraznejšie. Slovensko je jedinou krajinou, kde sú kamenné herne zdaňované menej než online herne.
Dôvodom je systém odvodov nastavený ako fixný ročný poplatok za každý prístroj alebo terminál. Nezáleží pritom na tom, či na ňom hráč hrá alebo nie. Prevádzkovateľ odvádza fixnú daň podľa typu zariadenia – vo výške 4 000 či 4 700 eur štátu a 1 500 či 800 eur samospráve ročne. Ide o anachronizmus.
Ako získať desiatky miliónov
Práve kamenné herne a kasína sú typom hazardu s najväčším výťažkom pre prevádzkovateľov. V roku 2024 na nich zarobili až 481 miliónov eur – viac než v internetových kasínach či pri kurzových stávkach. Do štátnej kasy však prispeli iba 75 miliónmi eur.
Naproti tomu online kasína, pri nižšom výťažku 476 miliónov eur, odviedli štátu až 126 miliónov eur – teda o takmer 50 miliónov viac. Dôvodom je, že online kasína, podobne ako stávkové kancelárie, sú zdaňované percentuálnou sadzbou z hrubého výnosu.
Ak by Slovensko zjednotilo pravidlá a začalo zdaňovať kamenné herne minimálne na úrovni online herní, štát by bez väčších komplikácií získal desiatky miliónov eur navyše a aspoň čiastočne by znížil fiškálnu medzeru, ktorej štátna pokladnica čelí.