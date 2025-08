Slovensko v apríli vstúpilo na daňové územie, o ktoré sa naposledy potkla maďarská ekonomika. Transakčná daň má podľa odhadov vystužiť rozpočet o 700 miliónov eur ročne. Zatiaľ však pôsobí ako drahý experiment bez presvedčivého výsledku.

Vláda síce sľubovala, že bežných ľudí sa opatrenie nedotkne. Medzičasom ale vzrástli ceny, firmy prepúšťajú a investori si balia kufre. Zvyšovať dane pritom už nie je príliš kam. Aj odborníci sa zhodujú, že Slovensko potrebuje šetriť. Lenže namiesto toho, aby kabinet začal u seba, sťahuje opasok najzraniteľnejším.

„Zavádzanie transakčnej dane nebolo nič iné ako pokus-omyl na piatich miliónoch Slovákoch,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Reagoval na predchádzajúce vyhlásenia premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického, že so zákonom hýbať nebudú. Po verejnom odpore náhle otočili, výnimku pre živnostníkov posunuli do druhého čítania.

Štát rieši príjmy, nie výdavky

„Ficova vláda konsoliduje len na ľuďoch, nie na sebe,“ skonštatoval bývalý premiér Ľudovít Ódor. OECD mu dáva za pravdu. V najnovšom odhade kritizuje súčasnú garnitúru, že ozdravovanie verejných financií stavia výlučne na zvyšovaní príjmov.

Zároveň upozorňuje, že koalícia „robí minimum na zníženie výdavkov a obmedzenie neefektívneho míňania, čo môže v strednodobom horizonte ohroziť výkonnosť ekonomiky“.

OECD však nie je jediná, ktorá poukazuje na slabú výdavkovú disciplínu štátu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripomína, že príjmové opatrenia by mali čo najmenej brzdiť budúci rast HDP - práve ten generuje dodatočné fiškálne výnosy.

„Na strane príjmov sa odporúčajú dane z pasivity, čiže daň zo spotreby, majetku, negatívnych externalít. Neodporúča sa zdaňovať aktivitu, podnikanie, čo je tiež súčasťou tohtoročného balíčka, či už daň z príjmu právnických osôb alebo transakčná daň. Rovnako nie je vhodné penalizovať prácu, čiže daň z príjmu fyzických osôb alebo odvody,“ priblížil šéf RRZ.

Konsolidačný balík, navzdory všetkým výhradám, naďalej pozostáva z poplatkov, ktoré oslabujú hospodársku aktivitu. I preto OECD korigovala odhad vývoja slovenskej ekonomiky z pôvodných 2,4 na 1,4 percenta.

Úspory brzdí personálny pretlak

Ak by sa vláda rozhodla šetriť na správnom mieste, začala by tam, kde sa o prezamestnanosti hovorí roky. Vo verejnej správe. Nie je to tak dávno, čo Robert Fico sľuboval jej zoštíhlenie o tridsať percent. Priznal, že štát zamestnáva viac úradníkov, než je potrebné. Po roku však z avizovaných škrtov zostalo len politické vyhlásenie.

Počet zamestnancov sa medzi rokmi 2015 a 2024 zvýšil o 37-tisíc, pričom do roku 2027 ich bude celkovo 448-tisíc, upozorňuje občianske združenie Klub 500.

Slovensko navyše vynakladá na mzdy najviac spomedzi krajín V4, až 11 percent. Pre porovnanie, v Nemecku je to 7,9 percenta, v Írsku 6,2. Ak by sa ale Bratislava priblížila k podobným úrovniam, mohla by podľa Klubu 500 ušetriť vyše päť miliárd eur ročne.

Republiková únia zamestnávateľov dodáva, že platy vo verejnom sektore rastú „rýchlejšie ako v súkromnom“. V roku 2023 dostávali štátni zamestnanci v priemere o 248 eur viac. Rozdiel tak dosiahol približne 15 percent.

Odborníci z INESS zároveň zdôrazňujú, že podmienky vo verejnej správe sú priaznivejšie - kratší pracovný čas, o týždeň viac dovolenky a minimum nočných zmien. Odmeňovanie sa viaže na „tabuľky“, teda nezohľadňuje individuálny prínos zamestnanca. Okrem toho mnohé úlohy, ktoré štát prideľuje úradníkom, by v súkromnom sektore ani nevznikli.

Príkladom je povinnosť Ministerstva financií každý mesiac vypracovať report o cenách potravín a pri výraznom náraste navrhnúť opatrenia. Hoci túto úlohu už vykonáva Štatistický úrad

Experti z Republikovej únie preto konštatujú, že redukcia personálnych kapacít by mohla významne prispieť k ozdraveniu verejných financií, a to bez ďalšieho zvyšovania daní či zavádzania nových odvodových povinností.

Audit namiesto alibizmu

Že sa dá šetriť bez zvyšovania daní, ukázal pred dvadsiatimi rokmi Ivan Mikloš. Ako minister financií presadil audit, ktorý zmenil chod úradu. Výsledkom bolo zníženie počtu pracovníkov o 30 percent, menej sekcií a zanikla jedna riadiaca úroveň.

Časť peňazí následne vrátil do štátnej kasy a väčšinu rozdelili medzi ľudí, ktorí ostali pracovať na ministerstve.

„Posilnili sme Inštitút finančnej politiky. Generálni riaditelia najdôležitejších sekcií mali vyšší plat ako minister. Vedeli sme prilákať najlepších odborníkov z trhu s najlepšími zahraničnými školami a bankových analytikov. Týmto sa výrazne upevnila kompetentnosť ministerstva,“ hovorí Mikloš.

Podobný postup odporúčal aj Inštitút finančnej politiky. V roku 2023 navrhol audit všetkých ministerstiev a ústredných orgánov s cieľom zredukovať personálne kapacity o desať percent. Opatrenie by v roku 2025 prinieslo úsporu vo výške 25 miliónov eur, o rok neskôr až 49 miliónov.

Symbol neefektívnej konsolidácie

Nie je to tak, že by Slovensko nemalo na viac. Od úspešných modelov ho nedelí veľkosť ani poloha. Dánsko, Fínsko či Írsko, teda krajiny s porovnateľným počtom obyvateľov, stavajú prosperitu na stabilných inštitúciách, kvalitnom vzdelávaní, analytickom plánovaní i podpore domácej pridanej hodnoty.

V ich prípade je daňová politika súčasťou premyslenej stratégie, ktorá drží verejné financie v rovnováhe. Výdavky prechádzajú kontrolou, investície majú jasný účel a v odvodoch, čo u nás znie až neuveriteľne, vidia občania zmysel.

Na Slovensku reformy neraz nahrádza improvizácia. Namiesto auditu prichádzajú absurdné riešenia - zákony inšpirované praxou rozvojových krajín, výnimky ušité na mieru konkrétnej skupine voličov. Navyše autority šíria naratív, že problémom nie sú výdavky, ale dátum v kalendári.

Transakčná daň sa v tomto kontexte stáva symbolom neefektívnej konsolidácie. Štát chce všetko, ideálne hneď a v skrátenom legislatívnom konaní. Zabúda pritom, že by mal ísť príkladom - najskôr nájsť úspory vo vlastných štruktúrach, až potom siahať do peňaženiek občanov.