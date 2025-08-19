Rast miezd na Slovensku v posledných rokoch zaostáva za okolitými krajinami. Pod tento vývoj sa podpisuje niekoľko kľúčových faktorov, ako napríklad neschopnosť prilákať investície do výroby s vyššou pridanou hodnotou, opakované zvyšovanie daňového zaťaženia a chýbajúce štrukturálne reformy. Špecifickým problémom slovenského trhu práce je navyše nízka ochota zamestnancov meniť svoje pôsobisko, čo sa prejavuje vo vysokej miere lojality voči existujúcim zamestnávateľom, a to aj za cenu pomalšieho rastu mzdy.
Hoci priame, harmonizované štatistiky o „priemernom počte pracovných miest za život“ nie sú k dispozícii, frekvenciu zmien zamestnania možno efektívne merať prostredníctvom dvoch kľúčových ukazovateľov: dĺžky zamestnania (ako dlho ľudia zostávajú u jedného zamestnávateľa) a miery prechodov medzi zamestnaniami (percento zamestnaných osôb, ktoré v danom období zmenia prácu).
Zmena prinesie vyšší plat
V oboch sledovaných ukazovateľoch sa Slovensko radí na koniec európskeho rebríčka. Len osem percent zamestnancov tu zmení v priebehu roka svoje pracovisko, čo predstavuje druhú najnižšiu hodnotu v rámci dostupných dát z 25 krajín EÚ. Pre porovnanie, najnižšiu mieru fluktuácie dosiahlo Rumunsko (5,8 percenta) a najvyššiu Dánsko (21,4 percenta), pričom údaje sa vzťahujú na rok 2024. V minulom roku existovala len jednopercentná pravdepodobnosť, že slovenský zamestnanec dá výpoveď a nastúpi do novej firmy. Lídrom v tomto ukazovateli je Dánsko, kde táto pravdepodobnosť dosahuje až päť percent.
Ide o pomerne komplikované štatistiky a vyvodzovať z nich závery nemusí byť úplne presné. Trend nižších platov lojálnych zamestnancov však potvrdzujú aj viaceré štúdie a prieskumy. Napríklad analýza nemeckého pracovného portálu Stepstone ukazuje, že 8 z 10 zamestnancov zmenilo zamestnávateľa aspoň raz počas svojej kariéry, pričom táto zmena bola zvyčajne sprevádzaná zvýšením platu. „Po prvej zmene zamestnávateľa zarábajú zamestnanci v priemere o osem percent viac. Pri druhej zmene zamestnania si prilepšia o ďalších sedem percent,“ uvádza nemecký časopis Arbeit und Arbeitsrecht (Práca a pracovné právo).
Dlhodobé dáta o zmenách platov zbiera spoločnosť ADP Research. Z nich jednoznačne vyplýva, že ľudia meniaci prácu majú vyšší rast platov ako lojálni zamestnanci. Hoci ide o dáta z amerického trhu práce, v Európskej únii sa situácia pravdepodobne nebude výrazne líšiť. Zmena zamestnania je vo väčšine krajín jednou z mála možností, ako rýchlo zvýšiť mesačný plat o desiatky až stovky eur.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?