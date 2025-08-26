Najdôležitejším kapitálom štátu nie sú diaľnice či fabriky, ale erudovaní ľudia. Práve oni držia ekonomiku v pohybe, prispievajú k inováciám a nesú v sebe pamäť národa. Krajiny, ktoré to pochopili, chránia vzdelanie s rovnakou vážnosťou ako hranice. Slovensko ho má síce zakotvené v ústave, no prax sa míňa kvalite.
Najnovšie testovanie PISA ukazuje, že mnohí žiaci nerozumejú textu. Nevedia, čo čítajú - ako keby listovali v knihe napísanej cudzím jazykom. A hoci majú vo vedomostiach značné medzery, do ďalšieho ročníka sa dostanú bez väčších ťažkostí.
Rozdiely oproti ich zahraničným rovesníkom sú markantné a nemožno ich ospravedlniť iba socioekonomickým zázemím. Problém sa formuje už v rannom vzdelávaní, keď dieťa otvára knihu, chytá ceruzku, hľadá zmysel v písmenách.
Výkonnosť slovenských žiakov
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a Inštitút finančnej politiky (IFP) upozorňujú, že Slovensko vo výsledkoch testovania zaostáva nielen za najvyspelejšími krajinami Európy, Belgickom, Dánskom, Fínskom či Nemeckom, ale aj za štátmi, ktoré od roku 2010 najviac zlepšili kvalitu života svojich obyvateľov - Estónsko, Poľsko, Česko. A nestačíme ani na tých, s ktorými sme pred dvadsiatimi rokmi vstupovali do Európskej únie.
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) pripomína, že tí, čo sa dnes nachádzajú na vrchole rebríčkov, neuspeli náhodou. Mali odvahu zaviesť reformy. Investovali do učiteľov, dali školám viac autonómie a určili si ciele.
„Na Slovensku sa točíme v kruhu. Každý minister prinesie „veľký plán“, ale chýba kontinuita. Ak má Slovensko dobehnúť úspešnejšie krajiny, potrebujeme stabilnú stratégiu naprieč politickým spektrom, ktorá vydrží viac než jedno volebné obdobie,“ ozrejmila asociácia pre TREND.
Obraz slovenského školstva to len potvrdzuje. V matematike, čítaní aj prírodných vedách sa žiaci od roku 2018 neposunuli vpred, práve naopak. Až tretina pätnásťročných nerozumie tomu, čo číta. Slová síce vidí, no zmysel jej uniká.
Rodinné zázemie má takisto značný vplyv na úspešnosť mládeže. „Dieťa, ktoré prichádza z rodiny, kde sa doma nečíta, kde rodičia nemajú niekedy ani ukončené základné vzdelanie alebo sa venujú len existenčným problémom, potrebuje podporu už od malička,“ vysvetľuje pre TREND minister školstva Tomáš Drucker.
Podľa štátnych analytikov socioekonomické podmienky vysvetľujú až 25,7 percenta rozdielov v matematických výkonoch. V celej Európskej únii je na tom horšie už len Rumunsko.
Okrem toho študentom chýba aj kreativita. Namiesto vymýšľania originálnych nápadov sa držia zaužívaných postupov a školských osnov. V testovaní tvorivého myslenia dosiahli priemerne 29 bodov, zatiaľ čo krajiny OECD tridsaťtri.
Slabá kvalita vzdelávania
ÚHP varuje, že Slovensko dosahuje najslabšie výsledky v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Krajina má pritom mimoriadne vysoký podiel malých základných škôl. Takmer štvrtina z nich má menej ako 50 žiakov, pričom viac než 600 škôl spadá do tejto kategórie.
„Dostali sme sa do situácie, že máme v porovnaní so zvyškom Európy príliš malé triedy, ibaže na to nemáme peniaze. A čo je ešte horšie, učitelia to nedokážu pretaviť do vyššej kvality,“ vysvetľuje odborník na vzdelávanie Vladimír Burjan.
V roku 1990 mala podľa neho priemerná trieda na základnej škole približne 27 žiakov a pedagógovia tvrdili, že v takýchto podmienkach sa efektívne učiť nedá. Teraz je ich počet približne o desať nižší, no skóre sa nezlepšilo.
Aj oficiálne dáta ukazujú, že malé vidiecke školy majú po zohľadnení sociálneho zázemia slabšiu kvalitu výučby a menej kvalifikovaný personál. Najviac sa to prejavuje na druhom stupni pri predmetoch, ktoré nepodliehajú monitorovaniu. Navyše, deti z takýchto zariadení častejšie končia na nematuritných odboroch.
Burjan upozorňuje, že menšie školy sú vo všeobecnosti nákladnejšie a poskytujú horšiu úroveň vzdelávania. Napriek tomu sa ich politici zdráhajú zatvárať.
„Malé školy sú často centrom života obce. Nechceme ich zatvárať mechanicky, ale zároveň musíme riešiť ich kvalitu. Ak má škola päť detí v ročníku, je veľmi ťažké zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie vo všetkých predmetoch pretože nemajú dosť financií na učiteľov. Preto hľadáme spôsoby, ako školy prepájať – zdieľať riaditeľov, učiteľov, administratívu,“ povedal T. Drucker pre TREND.
Rezort školstva chce sústrediť vzdelávanie do väčších škôl s viacerými učiteľmi a lepšími podmienkami. Menšie obecné školy by sa stali ich organizačnými zložkami. „Takto vieme zachovať dostupnosť a zároveň zvýšiť kvalitu,“ dodal.
Nič nie je stratené
Štát priznáva, že výsledky žiakov základných a stredných škôl sú alarmujúce. „Pomôcť môže kurikulárna reforma, ktorá otvára príležitosti pre školy učiť inovatívne a s ohľadom na potreby každého žiaka a žiačky. Zmeny (...) majú potenciál zvrátiť negatívny trend výsledkov testovania PISA, v ktorých je skóre slovenskej mládeže pod priemerom,“ vysvetlil minister.
Medzinárodné merania nastavili zrkadlo. „Naše školy stále kladú príliš veľký dôraz na memorovanie faktov a menej na rozvoj tvorivého myslenia a schopnosť riešiť problémy. To je však presne to, čo deti v 21. storočí potrebujú – vedieť hľadať nové cesty, prepájať poznatky a nachádzať vlastné riešenia,“ zdôraznila ASŠŠZ.
Ministerstvo to vie. Preto chce presmerovať pozornosť od bifľovania k zručnostiam, ktoré majú váhu aj za bránami vzdelávacích inštitúcií. No, ak majú napredovať žiaci, musia aj učitelia. „Zriadili sme sieť mentorov, ktorí chodia priamo do škôl a pomáhajú pedagógom v praxi. Ak niekto cíti, že sa stráca, má sa na koho obrátiť,“ povedal Drucker.
Napokon nerozhoduje to, koľko strán z učebníc si školák zapamätá, ale či im rozumie. To je skúška, ktorú Slovensko ešte nezvládlo. Reforma môže načrtnúť cestu, no ak ju nepodržia učitelia a politici jej nedajú čas, skončí ako tie predošlé. V šuplíku.