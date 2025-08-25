Americké rodiny sa pasujú s čoraz častejšou dilemou. Musia svojim starnúcim členom zabezpečiť dlhodobú starostlivosť v čase, keď náklady rastú rýchlejšie než mzdy či úspory. Pre niektorých je jedinou možnosťou zaplatiť ju z vlastného vrecka, no nerobí im problém si to dovoliť. Iní sa obracajú na Medicaid, čo je spoločný federálny a štátny program poskytujúci lekárske a zdravotné služby ľuďom s nízkymi príjmami.
Veľká časť populácie zo spodnej strednej triedy však uviazla v akejsi finančnej „zemi nikoho“. Táto skupina dostala pomenovanie „zabudnutý stred“. Sú totiž príliš bohatí, aby mali nárok na Medicaid, potravinové poukazy či poukazy na bývanie, no príliš chudobní, aby zvládli platiť neustále rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, bývanie a osobnú asistenciu. Američania medzi 15. a 45. ekonomickým percentilom, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, na tom dnes nie sú lepšie než ich rovesníci v roku 1994.
Bez pomoci a bez peňazí
Výskumníci túto demografickú skupinu po prvýkrát presnejšie identifikovali v prelomovej štúdii Chicagskej univerzity z roku 2019. Správa sa toho roku stala piatym najčítanejším článkom v mesačníku Health Affairs. Odhalila totiž, že seniori zo zabudnutého stredu budú čeliť rastúcim zdravotným a mobilitným požiadavkám bez finančných zdrojov na ich pokrytie. Väčšina sa bude musieť výrazne spoliehať na podporu rodiny.
Aktualizovaná verzia tejto štúdie vykresľuje ešte dramatickejší obraz. Do roku 2033 bude mať táto demografická skupina v Spojených štátoch 16 miliónov členov. Takmer tri štvrtiny z nich nebudú mať dostatočné zdroje na financovanie asistovaného bývania, ak ho budú potrebovať.
Táto kríza sa má zhoršiť, keď nadobudnú účinnosť nedávne federálne škrty týkajúce sa Medicaidu. Keďže sa domáca a komunitná starostlivosť pre seniorov s nízkymi príjmami považuje za „voliteľný“ benefit, štáty ju môžu obmedziť alebo úplne zrušiť, ak im na ne nebudú vychádzať peniaze z rozpočtu. Čakacie lehoty by sa tak predĺžili a zvýšil by sa aj tlak na rodiny, ktoré sa o seniorov v takom prípade budú musieť postarať.
„Situácia sa na Slovensku zdá značne odlišná, a to v dvoch smeroch,“ uviedla pre TREND sociologička Zuzana Kusá. Na jednej strane má krajina pomerne rozvinutý systém sociálnych a podporných služieb verejných poskytovateľov, ktoré nie sú závislé od príjmu seniora. To znamená, že vyšší príjem seniorov nediskvalifikuje. Rozhodujúcim kritériom je stupeň odkázanosti na pomoc pri každodenných úkonoch a sebaobsluhe.
Ekonóm Viliam Páleník ale varoval, že systém financovania dlhodobej starostlivosti je na Slovensku veľmi neprehľadný. „Niektorí klienti nevedia, na čo majú nárok, a v niektorých prípadoch sa peniaze v tejto spleti ‚stratia‘. V našom pláne obnovy je záväzok spraviť takúto reformu, avšak vláda to opakovane odkladá,“ dodal pre TREND.
Druhá odlišnosť je vo finančnej situácii seniorov. „Podľa pravidelného zisťovania príjmov a životných podmienok (EU SILC) sú seniori nad 65 rokov z hľadiska príjmovej chudoby najmenej ohrozenou demografickou skupinou. Výnimkou sú osamelo žijúci seniori, osobitne ženy,“ vysvetlila Z. Kusá.
Na pleciach rodiny
Tvorcovia politík sa pri navrhovaní pomoci aj naďalej zameriavajú hlavne na najzraniteľnejších Američanov. Podpora najchudobnejších občanov je síce dôležitá, no tento prístup zabúda na ľudí patriacich do triedy nad nimi.
Medzeru v zdravotnej starostlivosti tak často vypĺňajú členovia rodiny, ktorí za túto prácu nedostavajú zaplatené. Experti z kolumbijskej univerzity varovali, že takmer polovica štátov USA je na pokraji krízy v oblasti neplateného poskytovania starostlivosti. V mnohých z nich dosahuje hodnota neplatenej práce rodinných opatrovateľov stovky miliárd dolárov.
Seniori zo zabudnutého stredu pritom nemajú veľa iných možností. Za posledné desaťročia síce došlo k otvoreniu mnohých zariadení pre seniorov, no väčšinu z nich si môžu dovoliť len majetnejší občania s rozsiahlymi úsporami. Pre „zabudnutý stred“ sú pridrahé.
Problémom je aj to, že príslušníci tejto demografickej skupiny chcú často dožiť posledné roky života v pohodlí domova. Domáca starostlivosť je však nákladná a Spojeným štátom chýba aj dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Obzvlášť kriticky sú na tom vidiecke oblasti.
Rast zamestnanosti v tomto sektore komplikuje najmä nízke ohodnotenie, nepredvídateľná povaha pracovných zmien a vysoká fluktuácia. Analytici predpovedajú, že sa situácia bude len zhoršovať. Do roku 2032 zostane nezaplnených približne 4,6 milióna pracovných miest.
Pokiaľ ide o opatrovanie rodinnými príslušníkmi v domácom prostredí, situácia sa na Slovensku za posledné roky trochu zlepšila, uviedol V. Páleník. Aj napriek tomu sú ale podľa neho po doopatrovaní blízkej osoby vyhorení a majú problém vrátiť sa do práce.