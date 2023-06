Ešte nedávno sa zdalo, cena ropy pomaly dosadá na dno a odrazí sa hore. Dôvodom boli klesajúce zásoby ropy v USA a silný ekonomický výkon Číny. Tá dokonca začala skupovať zbytky ruskej ropy a vykupovať tankery pôvodne určené pre Indiu.

Na konci mája sa však ukázalo, že to môže byť inak. K obavám z recesie pribudli slabšie dáta čínskeho priemyslu a maloobchodu. Posledný klinec do rakvy však cene ropy môže zasadiť Rusko, ktoré prekvapivo dvíha jej produkciu.

Moskva ešte na jar sľúbila, že v súlade s dohodou s OPEC-om produkciu zníži. OPEC sa však učí, že ruské sľuby netreba brať vážne. Aktuálne to však bude plne vyhovovať motoristom, ceny palív totiž môžu zamieriť ešte nižšie.

Ak doteraz Saudská Arábia s uspokojením sledovala, ako Rusko prichádza o podiel na trhu a zarába na svojej rope čoraz menej, zrazu je všetko inak. Ani dve kolá zníženia produkcie kartelu OPEC k zvýšeniu ceny čierneho zlata nepomohli.

Sľúbili sme si zníženie produkcie

Medzitým vo februári Moskva ohlásila vlastné zníženie produkcie o 500-tisíc barelov ropy denne, motivované hlavne tým, že ruské exportné kapacity majú svoje limity, hoci tieňová flotila robí, čo môže.

Keďže Rusko nemá strategické zásobníky ropy ako USA, Európa alebo Čína, vyťaženú ropu musí spotrebovať alebo exportovať. Export po mori sa podarilo presmerovať, ale export cez ropovod Družba, ktorý je už len zlomkom historických objemov, ťažko presmerovať na more.

Tankery totiž už teraz prekonávajú dlhšie vzdialenosti ako v minulosti, keď namiesto do Európy smerujú do Indie a Číny. Na a rovnaký objem exportov je ich tak potrebných viac. Dodatočné kapacity sa však hľadajú len ťažko. Preto vicepremiér ruskej federácie Alexander Novak v apríli povedal, že škrt produkcie bude trvať minimálne do konca roka 2023.