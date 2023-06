Na júnovom zasadnutí kartelu OPEC sa ohlásil dobrovoľný škrt produkcie zo strany Saudskej Arábie, ktorá nedokázala dotlačiť kartel k spoločnému utiahnutiu kohútikov. Niet sa čomu čudovať, pretože v apríli sa už ohlasovalo škrtanie produkcie hlavne zo strany Saudskej Arábie a Ruska.

Predtým vo februári Rusko ohlásilo svoj škrt a ešte predtým v októbri celý kartel znižoval svoju kvótu. Spočítané a zrátané, vyškrtali sa milióny barelov produkcie a cena ropy je stále nízka.

Rovní a rovnejší

Je to spôsobené tým, že niektorí členovia kartelu sú si rovní a niektorí ešte rovnejší. Počas pandémie vládla rozšírenej verzii OPEC-u dvojica Saudská Arábia a Rusko, ktorá mala najväčšiu produkciu a najväčšie slovo. Ostatní členovia iniciatívu uvítali, počas pandémie bola totiž situácia vážna a ceny ropy padali závratným tempom.

Keď sa situácia vrátila do starých koľají a vypukla energetická kríza, ceny ropy prudko vystrelili, a to aj vďaka vojne na Ukrajine a sankciám uvaleným na Rusko. Pomery v karteli sa však veľmi nezmenili, rozhodnutia sa diktovali zhora a odpor voči plánom Saudskej Arábie vzrástol. Jedným z dôvodom bolo aj to, že Moskva, ktorá bola pre Rijád často dôležitejšia ako arabskí partneri, nedodržiavala kvóty produkcie.